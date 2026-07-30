Pordenone, blitz dei Carabinieri in piazza Risorgimento: ristorante sospeso e droga sequestrata

Prosegue l’attività di contrasto al degrado urbano nelle aree più sensibili di Pordenone. Nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio i Carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno effettuato una serie di controlli in piazza Risorgimento e nelle zone limitrofe, portando alla sospensione di un’attività commerciale, al sequestro di sostanze stupefacenti e alla contestazione di diverse violazioni amministrative.

Ristorante sospeso per gravi carenze igienico-sanitarie

Nel corso delle verifiche amministrative e igienico-sanitarie, i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Udine hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all’interno di un ristorante della zona.

Dopo gli accertamenti effettuati insieme al personale ispettivo dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO), è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività. La titolare dell’esercizio, una 49enne di nazionalità pakistana, è stata inoltre sanzionata.

Sanzionato anche il titolare di un bar

Le ispezioni hanno interessato anche un altro esercizio pubblico. In un bar della zona, il proprietario, un 42enne di nazionalità cinese, è stato sanzionato per aver violato la normativa europea in materia di igiene degli alimenti.

Due persone segnalate per droga

Durante l’operazione sono stati effettuati anche controlli antidroga con il supporto delle unità cinofile dell’Arma. I militari hanno segnalato alla Prefettura di Pordenone due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Si tratta di un 16enne italiano, trovato con uno spinello contenente hashish, e di un 29enne di nazionalità afghana, residente a San Vito al Tagliamento, sorpreso con una modica quantità della stessa sostanza.

Le unità cinofile hanno inoltre rinvenuto droga nascosta in alcune aree pubbliche. Lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti.

Controllati cittadini stranieri e impiegate più unità specializzate

Nel corso dell’attività sono stati identificati 10 cittadini di origine straniera, risultati tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale e in regola con il permesso di soggiorno.

L’operazione è stata coordinata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Pordenone, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone, del N.A.S. di Udine e della Polizia Locale di Pordenone, nell’ambito delle attività finalizzate a contrastare il degrado urbano e sociale nelle aree più sensibili della città.

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