Trieste, crolla il muro di via Giulia: un milione per mettere in sicurezza l’area

Il violento maltempo che nei giorni scorsi ha colpito Trieste ha provocato il crollo di uno storico muro in pietra in via Giulia, all’altezza dell’intersezione con via dello Scoglio. Per affrontare l’emergenza e consentire il rapido avvio degli interventi, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato uno stanziamento di un milione di euro attraverso un decreto d’urgenza della Protezione civile.

Le risorse serviranno a mettere in sicurezza il versante interessato dal cedimento, rimuovere le macerie e progettare una nuova struttura. L’obiettivo è ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di sicurezza e normalità in una zona particolarmente frequentata della città.

Il crollo dopo le piogge eccezionali

Il cedimento si è verificato in seguito alle eccezionali precipitazioni di domenica 26 luglio, che hanno provocato un’anomala pressione dell’acqua su una diramazione secondaria della rete fognaria situata sotto il muro.

La spinta esercitata dall’acqua avrebbe compromesso la stabilità della struttura, causando il distacco di una parte consistente del manufatto. Pietre, terra e detriti hanno invaso il marciapiede e una porzione della carreggiata, travolgendo anche alcune automobili parcheggiate lungo la strada.

L’episodio ha reso necessario delimitare immediatamente la zona e avviare le prime verifiche tecniche per valutare la stabilità del versante e il rischio di ulteriori cedimenti.

Il sopralluogo di Riccardi nell’area danneggiata

Nella giornata di ieri, mercoledì 29 luglio, l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dal crollo, confermando l’impegno finanziario della Regione.

«La Regione garantirà risorse pari a un milione di euro, attraverso un decreto d’urgenza della Protezione civile, per la messa in sicurezza dell’area di via Giulia a Trieste danneggiata dal maltempo degli scorsi giorni», ha dichiarato Riccardi.

Secondo l’assessore, il finanziamento consentirà al Comune di Trieste di avviare tempestivamente i lavori necessari, riducendo i tempi amministrativi e permettendo una risposta immediata a una situazione che presenta criticità sia per la circolazione sia per la sicurezza delle persone.

Rimozione delle macerie e nuova infrastruttura

Lo stanziamento regionale sarà utilizzato per una serie di interventi urgenti. La prima fase riguarderà la messa in sicurezza del versante e lo sgombero del materiale crollato, così da liberare il marciapiede e la carreggiata e consentire ulteriori analisi sul terreno.

Successivamente sarà avviata la progettazione di una nuova infrastruttura destinata a sostituire il muro danneggiato. Il progetto dovrà tenere conto delle caratteristiche geologiche dell’area, della presenza della rete fognaria sottostante e della necessità di garantire una maggiore resistenza in caso di future precipitazioni intense.

La ricostruzione non sarà quindi soltanto un intervento di ripristino, ma dovrà rappresentare anche un’opera di prevenzione e consolidamento strutturale.

Maltempo sempre più violento e localizzato

Riccardi ha ricordato come negli ultimi anni la Regione abbia destinato centinaia di milioni di euro a opere di prevenzione e protezione del territorio, con l’obiettivo di ridurre gli effetti di fenomeni atmosferici sempre più intensi.

«Senza questi interventi oggi probabilmente ci troveremmo di fronte a bilanci di danni al territorio molto più pesanti», ha sottolineato l’assessore.

Il crollo di via Giulia evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture urbane di fronte a piogge concentrate in poche ore, capaci di mettere sotto pressione reti fognarie, muri di contenimento e versanti.

La Regione ha assicurato che continuerà a investire nella prevenzione e nella capacità di risposta alle emergenze, attraverso interventi strutturali e procedure amministrative rapide. Per via Giulia, la priorità resta ora completare le verifiche, rimuovere le macerie e avviare quanto prima i lavori definitivi.

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