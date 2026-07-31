Porto di Trieste, oltre 2 milioni per la cybersecurity: nuovo progetto europeo contro gli attacchi informatici

Il porto di Trieste investe 222mila euro nella cybersecurity grazie a Shieldport, un nuovo progetto europeo che coinvolge Italia e Croazia. L’iniziativa punta a rafforzare la sicurezza degli scali portuali attraverso una strategia condivisa per prevenire e gestire gli attacchi informatici.

Un progetto internazionale

L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale coordinerà il progetto, che coinvolge sette autorità portuali. Tra le attività previste figurano analisi delle vulnerabilità, formazione del personale, esercitazioni congiunte e sperimentazione di nuove tecnologie per la protezione dei sistemi digitali e delle infrastrutture.

L’investimento complessivo è di 1,37 milioni di euro, mentre i 222mila euro destinati a Trieste sono interamente finanziati con fondi nazionali ed europei.

Oltre due milioni per la sicurezza digitale

Shieldport si aggiunge ai progetti Podres, finanziato con 1,5 milioni di euro attraverso il Pnrr, e Cresport, sostenuto con circa 370mila euro. Complessivamente, il porto di Trieste supera così i due milioni di euro di investimenti nella sicurezza informatica.

Il presidente Marco Consalvo ha evidenziato che investire nella tutela delle infrastrutture e dei sistemi informatici significa rendere lo scalo più affidabile e competitivo per gli operatori logistici internazionali.

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