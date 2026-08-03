Pordenone sfiora i 40 gradi: ecco quando finirà il caldo estremo

Ancora alcuni giorni di caldo estremo a Pordenone, con temperature ben superiori alla media e massime vicine ai 40 gradi. Il picco è atteso nel pomeriggio di giovedì 6 agosto, quando il termometro potrebbe raggiungere i 39 gradi. Da venerdì è previsto un miglioramento, accompagnato da nuvole, temporali e rovesci.

Massime fino a 39 gradi

Secondo le previsioni di 3bmeteo, nei prossimi giorni le temperature massime si manterranno attorno ai 38 gradi, per poi salire fino a 39 giovedì.

Chi è rimasto in città dovrà quindi affrontare una fase particolarmente intensa dell’ondata di calore, soprattutto durante le ore centrali e nel pomeriggio.

Notti tropicali in città

Il caldo non concederà tregua nemmeno dopo il tramonto. Le temperature minime, infatti, non scenderanno sotto i 25 gradi, mantenendo Pordenone nella morsa delle cosiddette “notti tropicali”.

Anche durante le ore notturne sarà quindi difficile trovare sollievo dalle elevate temperature accumulate durante il giorno.

Da venerdì arrivano temporali e temperature più basse

La situazione dovrebbe migliorare da venerdì 7 agosto, grazie all’arrivo di nuove correnti che porteranno maggiore nuvolosità e la possibilità di temporali e rovesci.

Venerdì e domenica sono previste massime di circa 33 gradi, mentre sabato il termometro potrebbe fermarsi a 30 gradi. Le precipitazioni sono attese soprattutto venerdì e potrebbero proseguire fino alla mattinata di sabato.

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