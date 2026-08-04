A Spilimbergo arrivano 632 scacchisti: sfida tra trenta Grandi Maestri

Oltre seicento giocatori, decine di Grandi Maestri e partecipanti provenienti da ogni parte del mondo si sfideranno a Spilimbergo nella 24esima edizione del Torneo Internazionale di scacchi. L’appuntamento è in programma dall’8 al 15 agosto al Palazzetto dello Sport “La Favorita”, che per una settimana ospiterà uno degli eventi scacchistici più attesi.

La città del mosaico si prepara quindi a immergersi nel mondo della scacchiera, offrendo al pubblico la possibilità di osservare da vicino le strategie e le mosse di alcuni tra i migliori giocatori del panorama internazionale.

Oltre 630 giocatori iscritti

La nuova edizione parte già con numeri importanti. Sono infatti 632 i giocatori iscritti, tra i quali 231 stranieri in rappresentanza di 47 federazioni.

A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento sarà la presenza di trenta Grandi Maestri, pronti a contendersi il successo nella competizione principale. Numeri che confermano la dimensione internazionale raggiunta dalla manifestazione spilimberghese.

Il torneo Master entrerà inoltre a far parte del FIDE Circuit, il circuito internazionale attraverso il quale saranno individuati due dei partecipanti al Torneo dei candidati. Il vincitore di quest’ultima competizione avrà poi la possibilità di sfidare il campione del mondo in carica per il titolo.

Quattro tornei e un montepremi da 10mila euro

La manifestazione sarà suddivisa in quattro diversi tornei. Accanto al Master, riservato ai giocatori di livello più elevato, saranno organizzate le sezioni A, B e C, dedicate agli scacchisti con un punteggio inferiore ai 2100 punti.

Il torneo Master si disputerà sulla distanza di nove turni, mentre le altre tre competizioni prevedono sette turni ciascuna. Tutte le partite avranno un controllo del tempo di 90 minuti, con un incremento di 30 secondi a partire dalla prima mossa.

Il montepremi complessivo ammonta a 10mila euro. Al vincitore della categoria Master saranno assegnati 2mila euro.

Lodici difende il titolo

Tra i protagonisti più attesi figura Lorenzo Lodici, che tornerà a Spilimbergo con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nell’edizione dello scorso anno.

Grande attenzione anche per l’ucraino Igor Kovalenko e per l’armeno Shant Sargsyan. Nell’elenco dei partecipanti figurano inoltre il tedesco Alexander Donchenko e il belga Daniel Dardha.

Numerosa anche la rappresentanza italiana. Oltre a Lodici, prenderanno parte alla competizione Ilia Martinovici, Edoardo Di Benedetto, Valerio Carnicelli, Michele Godena e Francesco Bettalli.

Per otto giorni Spilimbergo diventerà così un punto di riferimento per gli appassionati, con centinaia di giocatori impegnati sulle scacchiere e alcune delle più importanti firme internazionali pronte a contendersi il torneo.

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