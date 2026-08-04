Gymnasium da applausi agli Italiani di Roma: record regionale e podi sfiorati

Medaglie sfiorate, record regionali e prestazioni incoraggianti per la Gymnasium Banca 360 FVG ai Campionati italiani giovanili di nuoto, in programma a Roma dal 30 luglio all’8 agosto. Le prime giornate di gara hanno offerto indicazioni positive per i dieci atleti della società pordenonese, capaci di distinguersi anche nelle prove più competitive.

Bellet terzo nei 400 misti, poi la squalifica

Ad aprire il programma è stata la categoria Ragazzi, con l’ottima prova di Alessandro Bellet nei 400 misti. Il giovane nuotatore, classe 2010, aveva concluso la gara al terzo posto, prima di essere squalificato per un’irregolarità nel colpo di gambe.

Un episodio che, secondo gli allenatori della Gymnasium, non cancella quanto mostrato in vasca. Nel corso della stagione Bellet ha infatti compiuto un importante salto di qualità, confermando progressione tecnica, carattere agonistico e capacità di reagire alle difficoltà. Dopo la squalifica è riuscito a rialzarsi, portando a termine positivamente le gare successive.

Lingilio firma il nuovo record regionale

Medaglia mancata per pochissimo anche da Thomas Lingilio, anche lui classe 2010. Nei 100 rana l’atleta della società pordenonese ha conquistato il quinto posto, restando lontano dal podio per appena due centesimi di secondo.

La prestazione gli ha comunque permesso di stabilire il nuovo record regionale di categoria, uno dei risultati più significativi ottenuti dalla Gymnasium nelle prime giornate dei campionati nazionali.

Esordio positivo per Portase e De Palma

Segnali incoraggianti sono arrivati anche da Sophia Ioana Portase, impegnata nei 200 stile libero e nei 200 e 400 misti. Alla sua prima esperienza in una competizione nazionale, l’atleta si è dimostrata la migliore tra le partecipanti nate nel 2013.

Debutto ai campionati italiani anche per Beatrice De Palma, che ha sfruttato l’appuntamento romano per migliorare il proprio record personale, fermando il cronometro sul tempo di 1’17”13.

Bergamo torna tra i migliori fondisti italiani

In netta ripresa anche Alex Bergamo. Dopo una stagione complicata, il nuotatore è riuscito a confermarsi tra i migliori fondisti italiani della propria categoria, ritrovando competitività e buone sensazioni in vasca.

La staffetta maschile 4×100 mista, composta da Mattia Oteri, Thomas Lingilio, Alessandro Bellet e Alex Bergamo, ha inoltre sfiorato il record regionale, completando un avvio di campionato ricco di risultati positivi.

Dal 4 agosto in gara le categorie superiori

Dal 4 agosto il programma proseguirà con le categorie superiori. La Gymnasium Banca 360 FVG sarà rappresentata da alcuni dei suoi atleti più esperti: Elisa Franceschi, Elena Savian, Patrick Battistella e Ruben Zammattio.

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