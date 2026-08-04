Muggia, dal 6 agosto sei volontari affiancheranno la Polizia locale: come funzionerà il servizio

Sei cittadini formati dal Comune di Muggia inizieranno giovedì 6 agosto il servizio di volontari della sicurezza, affiancando la Polizia locale nel monitoraggio del territorio. Il loro compito sarà osservare, segnalare eventuali illeciti o situazioni di degrado e consentire un intervento tempestivo delle Forze dell’ordine, senza sostituirsi agli agenti.

Il servizio dal giovedì al sabato

I volontari saranno impegnati dal giovedì al sabato, dalle 16.30 alle 19.30, e nelle prime giornate di attività saranno accompagnati dal personale della Polizia locale.

Saranno riconoscibili grazie a una pettorina colorata con il logo del Comune e un numero identificativo. Il gruppo, composto inizialmente da sei persone, ha seguito una specifica formazione organizzata dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa è stata presentata alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, del sindaco di Muggia Paolo Polidori e del comandante della Polizia locale Roberto Dellosto.

Roberti: «Una responsabilità collettiva»

Roberti ha accolto favorevolmente il progetto, sottolineando come i volontari avranno il compito di agire da osservatori attivi, segnalando le criticità agli organi competenti.

«La tutela dell’ordine pubblico non è una funzione esclusiva di un solo soggetto, ma una responsabilità collettiva basata su un concetto di sicurezza integrata», ha dichiarato l’assessore regionale.

Secondo Roberti, quella avviata a Muggia rappresenta una novità assoluta per l’area triestina, mentre esperienze simili sono già consolidate in diverse zone del Friuli-Venezia Giulia. Il progetto dà inoltre attuazione alla normativa regionale che consente ai cittadini di collaborare al presidio del territorio, senza assumere le funzioni proprie della Polizia locale.

Il bando resta aperto

L’assessore ha evidenziato anche il ruolo del volontariato nella costruzione di una rete più ampia per la sicurezza, definendolo «un pezzo irrinunciabile di questa catena».

Roberti ha quindi invitato a non trasformare il tema della sicurezza in un terreno di scontro politico e ideologico, incoraggiando nuove sperimentazioni locali capaci di rispondere alle richieste di protezione della comunità.

Il servizio partirà ufficialmente giovedì 6 agosto. Il bando per ampliare il gruppo dei volontari della sicurezza di Muggia rimane aperto ed è rivolto anche ai cittadini non residenti nel Comune.

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