Pordenone, il caldo rallenta i lavori del nuovo ospedale: divieti prorogati fino all’11 settembre

Si allungano i tempi per il completamento della nuova viabilità attorno all’ospedale di Pordenone. La ditta incaricata ha chiesto una proroga della conclusione degli interventi fino all’11 settembre, necessaria per terminare l’ultima fase del cantiere tra vial Rotto e via Ungaresca.

Lo slittamento è stato ufficializzato da un’ordinanza del Comune di Pordenone. La consegna delle opere, inizialmente fissata al 31 luglio, è stata rinviata ai primi giorni di settembre. Alla base del ritardo ci sono le temperature particolarmente elevate, che hanno rallentato le attività del cantiere.

Un progetto da 3,5 milioni di euro

I lavori fanno parte dell’intervento infrastrutturale progettato per risolvere le criticità della circolazione nell’area che circonda il nuovo ospedale.

Il progetto ha un costo complessivo di 3,5 milioni di euro, dei quali 2,6 milioni finanziati attraverso un contributo regionale. Tra le opere principali è prevista la realizzazione della nuova rotatoria tra vial Rotto e via Ungaresca, nei pressi dell’attuale rotonda costruita vicino al parcheggio nell’area del Magazzino comunale.

La nuova infrastruttura consentirà di collegare le due strade alla bretella di raccordo con la Pontebbana, migliorando l’accessibilità all’area ospedaliera e la distribuzione dei flussi di traffico.

Pista ciclabile e percorso pedonale

Il progetto comprende anche la riqualificazione di via Montereale, nel tratto compreso tra la Pontebbana e via del Traverso, e la sistemazione di vial Rotto.

Lungo vial Rotto sarà realizzata una nuova pista ciclabile, mentre sul lato dell’ospedale verrà costruito un percorso riservato ai pedoni. Gli interventi puntano quindi a migliorare non soltanto la circolazione automobilistica, ma anche la mobilità ciclabile e pedonale intorno alla nuova struttura sanitaria.

Prorogati divieti e modifiche alla circolazione

L’ordinanza comunale proroga anche le limitazioni alla viabilità necessarie per consentire la conclusione dei lavori in condizioni di sicurezza.

In vial Rotto, dal parcheggio “Magazzino Comunale” fino alla rotatoria, restano in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati e il divieto di transito. Potranno continuare ad accedere soltanto residenti e frontisti, per entrare e uscire dalle rispettive proprietà.

In via Ungaresca, nel tratto compreso tra la rotatoria di via San Quirino e vial Rotto, rimane invece il senso unico di marcia. Il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari.

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