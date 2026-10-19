Oncologia di Tolmezzo, nuovi spazi con terrazza per i pazienti

TOLMEZZO – I nuovi ambienti della Struttura operativa complessa di Oncologia del presidio ospedaliero di Tolmezzo sono stati presentati la mattina del 19 ottobre 2026. Alla presentazione è intervenuto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, che ha richiamato l’obiettivo di offrire ambienti più accoglienti ai pazienti e migliori condizioni di lavoro ai professionisti.

Riccardi ha affermato: “I nuovi spazi dell’Oncologia confermano l’impegno per garantire le cure oncologiche a Tolmezzo e smentiscono la narrazione secondo cui qui non sarebbero state più assicurate. È un intervento importante, riconosciuto dai professionisti, ai quali va la mia gratitudine per l’impegno e per il lavoro svolto”.

Il trasferimento ha migliorato sensibilmente la qualità degli spazi destinati ai pazienti. Le nuove stanze, luminose e dotate di terrazza, sono climatizzate per assicurare temperature confortevoli durante tutto l’anno, a beneficio soprattutto di chi deve trascorrere diverse ore nella struttura e affrontare percorsi terapeutici prolungati.

All’umanizzazione degli ambienti contribuiscono le opere fotografiche donate da artisti del territorio: immagini dei paesaggi della Carnia e delle aree servite dall’ospedale, che rendono gli spazi più accoglienti e mantengono un legame con luoghi familiari ai pazienti. Il personale dispone inoltre di ambienti dedicati alle riunioni e al confronto professionale, utilizzabili anche per l’aggiornamento.

Riccardi chiede di accelerare la riorganizzazione oncologica

“Stiamo rafforzando i percorsi integrati nella rete oncologica per rispondere a una domanda di cure che cresce rapidamente – ha spiegato Riccardi -. Dobbiamo accelerare la riorganizzazione e recuperare i ritardi accumulati dai modelli organizzativi, superando le resistenze che ostacolano le risposte ai bisogni delle persone”.

L’assessore ha quindi richiamato il ruolo degli ospedali nella rete regionale, soffermandosi sulle specificità di Tolmezzo a servizio dell’area montana. “La riorganizzazione punta a rafforzare gli ospedali e a definire le attività di ciascuna struttura, assicurando percorsi più sicuri e condizioni che favoriscano la presenza dei professionisti – ha sottolineato Riccardi -. Tra gli ospedali spoke, Tolmezzo svolge un ruolo specifico per la popolazione e per il territorio montano che serve”.

La rete sanitaria punta a intercettare i bisogni dal domicilio

“La rete sanitaria deve intercettare i bisogni delle persone a partire dal domicilio, attraverso un approccio multidisciplinare e un lavoro integrato tra i servizi – ha concluso l’assessore -. Stiamo costruendo risposte territoriali e soluzioni intermedie che consentano di ricorrere all’ospedale quando necessario. Una migliore appropriatezza dei percorsi contribuisce a ridurre le attese e i disagi per i pazienti, aiutando anche i professionisti a gestire le situazioni più critiche”.

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