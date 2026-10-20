Decolla da Trieste diretto a Parigi, poi l’imprevisto in volo: Ryanair costretto ad atterrare a Venezia

TRIESTE – Un volo Ryanair partito dal Trieste Airport e diretto a Parigi è stato costretto ad atterrare all’aeroporto di Venezia a causa di un presunto guasto tecnico. L’episodio si è verificato sabato 17 ottobre, dopo che il velivolo era decollato regolarmente dallo scalo di Ronchi dei Legionari. Nessun passeggero è rimasto ferito, ma il volo è stato cancellato.

Il presunto guasto dopo il decollo

Secondo quanto confermato da fonti dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari, il decollo si è svolto senza problemi. Stando alle informazioni circolate online, il velivolo, operato da Malta Air per Ryanair, avrebbe manifestato un’anomalia dopo aver raggiunto una certa quota, rendendo impossibile proseguire il viaggio verso Parigi.

L’atterraggio a Venezia e la cancellazione del volo

I piloti hanno quindi deciso di dirottare l’aereo verso l’aeroporto di Venezia, chiedendo alla torre di controllo l’autorizzazione ad atterrare.

Il volo è stato successivamente cancellato e i passeggeri, tutti incolumi, sono stati trasferiti su altri aerei. Resta ancora da chiarire la natura del presunto guasto che ha provocato l’interruzione del collegamento.

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