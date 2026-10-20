Oltre il confine: vent’anni di visioni. Quando la famiglia lancia il cuore oltre l’ostacolo e ridisegna il futuro

FELETTO UMBERTO — Ci sono genitori che non si accontentano di subire il mondo così come gli viene consegnato, ma decidono di smontarlo e ricostruirlo per amore, piantando nel terreno arido dell’indifferenza le fondamenta di una rivoluzione silenziosa. Vent’anni fa, la visione ostinata di Elena ed Enrico ha lanciato – come si suol dire – il cuore oltre l’ostacolo; oggi quella visione è un presidio d’avanguardia a livello nazionale, l’orgoglio di un’intera regione e soprattutto il punto di riferimento imprescindibile per centinaia di famiglie.

Progettoautismo FVG taglia il traguardo dei vent’anni e lo fa senza compiacimenti nostalgici, trasformando la ricorrenza nel festival “Oltre il Confine”, in programma dal 22 al 24 ottobre 2026 al Teatro Paolo Maurensig.

Perché vent’anni sono una storia straordinaria da raccontare, ma soprattutto un molo da cui spiccare il volo verso nuove rotte. Promosso con il patrocinio dei Comuni e della Consulta Regionale, l’evento non si limita a celebrare il passato, ma spalanca una finestra radicale sul domani: quali possibilità possiamo immaginare oggi? Quali barriere mentali e sociali restano ancora da abbattere? E cosa possiamo fare, insieme, perché la dignità e la qualità della vita non siano privilegi ma coordinate universali?!

Il programma è un manifesto di altissimo profilo culturale, politico e civile. Si parte giovedì 22 ottobre alle 10.00 con l’inaugurazione ufficiale e le celebrazioni del ventennale, per poi accendere i riflettori nel pomeriggio sugli appuntamenti di spicco: alle 20.45 salirà sul palco la sociologa e linguista Vera Gheno con la lectio Nessunə è normale, arricchita dagli interventi musicali della cantautrice Nicole Coceancig.

La marcia prosegue venerdì 23 ottobre con una fitta trama di incontri mattutini e pomeridiani: dalla riflessione sulla comunità curante con Riccardo Riccardi e don Vincenzo Barbante all’omaggio all’indimenticabile eredità di Enzo Cainero — con una parata di voci che unisce sport, cultura e visione progettuale (da Daniele Pontoni a Marco Goldin, Franco Bertoli, Sergio Bolzonello ed Elio De Anna) —, fino alla presentazione del rivoluzionario Villaggio Enzo Cainero e dell’arte del cohousing con Giovanni La Varra e Angelo Floramo. La serata esploderà alle 20.45 con il talento istrionico di Dario Ballantini e il suo travolgente spettacolo Conseguenze di 40 anni nei panni di altri.

Gran finale sabato 24 ottobre: dopo i focus scientifici con Roberto Keller e le prospettive sulla scuola con Lucio Cottini, il pomeriggio vedrà l’incontro d’eccezione sul giornalismo e l’identità con Toni Capuozzo, Paolo Mosanghini e don Daniele Antonello, per chiudersi con le parole e la bellezza delle vite “fuori” narrate dallo scrittore Cristiano Cavina. Alle 20.45, il gran finale corale Oltre il confine: parole, musica ed emozioni vedrà protagonisti Capuozzo, Maieron, Bellini e Cavina.

Oltre il confine non è solo un festival: è lo spazio in cui ascoltare, scontrarsi, confrontarsi e cambiare prospettiva. Perché quando una famiglia e una comunità intera imparano a guardare oltre la siepe, l’autismo smette di essere un perimetro di solitudine e diventa la misura più alta per misurare la nostra civiltà.

Informazioni utili: tutti gli appuntamenti si terranno al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto (Tavagnacco). L’ingresso è a ingresso libero con prenotazione consigliata. Per sostenere i progetti e consultare il programma completo: www.progettoautismo.org

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