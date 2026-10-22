Villaggio Enzo Cainero, la Regione finanzia il 70% dei costi

FELETTO UMBERTO – Il Villaggio di cohousing “Enzo Cainero”, tra le espressioni più significative del percorso della Fondazione Progettoautismo Fvg, è sostenuto dalla Regione con un finanziamento pari al 70% del costo complessivo dell’opera, stimato in circa 10 milioni di euro. La prima pietra è stata posata nel novembre 2025. Il progetto punta a costruire una comunità in cui le persone con autismo possano vivere accanto ai propri familiari, con servizi di assistenza, spazi comuni e opportunità per sviluppare autonomia. Il 22 ottobre 2026, al Teatro Maurensig di Feletto Umberto, l’assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi è intervenuto all’apertura del festival “Oltre il Confine”, dedicato ai vent’anni della Fondazione.

Riccardi ha affermato: “Ci sono confini che non possono essere superati, ma altri che devono essere sfondati. Progettoautismo Fvg ha saputo superare prima di tutto un limite culturale, dimostrando che la fragilità non può essere confinata in una scatola, ma richiede risposte multidisciplinari, personalizzate e capaci di integrare salute e dimensione sociale”. All’apertura sono giunti anche i messaggi del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del giornalista Toni Capuozzo; era presente il sindaco di Tavagnacco, Giovanni Pucci.

Riccardi ha ricordato il ruolo dei genitori: “La tenacia di genitori, come Elena Bulfone e Enrico Baisero, che hanno cercato risposte per i propri figli, ha permesso di costruire soluzioni concrete anche per tante altre persone autistiche e per le loro famiglie. È questa la lezione più importante di una storia di successo, capace di aprire porte, superare ostacoli e trasformare sogni in realtà con risultati tutt’altro che scontati”.

L’assessore ha ribadito la scelta della Regione di sostenere un progetto che ha definito di qualità eccezionale, fondato sulla collaborazione tra famiglie, istituzioni, servizi socio-sanitari e comunità. Ha detto: “È una lezione concreta di sussidiarietà: quando le famiglie e le istituzioni riconoscono il valore di un’esperienza e lavorano insieme, possono costruire percorsi personalizzati e una cultura della risposta che mette davvero al centro la persona. Il sostegno della Regione è nato dalla convinzione che questa fosse la strada giusta”.

Sul Villaggio, Riccardi ha concluso: “Il Villaggio Cainero rappresenta un passaggio importante di questa storia: non soltanto una soluzione abitativa, ma un modello di convivenza e sostegno reciproco che affronta una delle preoccupazioni più profonde delle famiglie. È il risultato di una visione che la Regione ha scelto di accompagnare con convinzione”.

In vent’anni la Fondazione Progettoautismo Fvg ha sviluppato a Feletto Umberto attività di sostegno, riabilitazione ed educazione per persone con disturbo dello spettro autistico, affiancando le famiglie nei diversi momenti della vita. Il suo lavoro integra competenze professionali, percorsi individualizzati e iniziative per l’inclusione e l’autonomia.

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