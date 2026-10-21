Fedriga: «Il volo Trieste-Francoforte riparte il 28 marzo 2027»

TRIESTE – Il collegamento aereo tra Trieste e Francoforte riprenderà domenica 28 marzo 2027, con l’avvio della stagione estiva. La conferma è arrivata da Lufthansa Group.

“La conferma della ripresa del collegamento tra Trieste e Francoforte è una notizia positiva per il Friuli Venezia Giulia, perché garantisce al nostro territorio un accesso strategico ai principali mercati internazionali e a centinaia di destinazioni europee e intercontinentali. L’auspicio è che, attraverso il dialogo con Lufthansa Group e il lavoro di squadra con Trieste Airport, si possa arrivare a una programmazione sempre più stabile e continuativa della rotta, nell’interesse delle imprese, del turismo e di tutti i cittadini”. Lo afferma il governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando la conferma della ripresa del collegamento.

Il servizio sarà operato da Air Dolomiti con due voli giornalieri, per un totale di 13 frequenze settimanali. La connessione con l’hub tedesco rappresenta un’infrastruttura strategica per l’accessibilità internazionale del Friuli Venezia-Giulia: consentirà collegamenti verso centinaia di destinazioni e sosterrà i flussi turistici e le esigenze del sistema economico regionale.

La sospensione temporanea del collegamento è prevista dal 25 ottobre 2026 al 27 marzo 2027. Secondo quanto comunicato dal vettore, è riconducibile a esigenze operative legate alle criticità del trasporto aereo internazionale, all’aumento dei costi del carburante e al conseguente riassetto della programmazione invernale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook