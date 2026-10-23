Lunetta ferroviaria di Gorizia, lavori al via tra novembre e inizio dicembre

GORIZIA – I lavori della Lunetta ferroviaria di Gorizia partiranno a novembre o nei primi giorni di dicembre: lo ha confermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante il 23 ottobre 2026, durante la presentazione del Piano industriale e degli investimenti 2027-2031 di Sdag, all’Interporto di Gorizia. All’incontro sono intervenuti anche l’amministratore unico della società Fabrizio Renato Russo e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Amirante ha dichiarato: “I lavori della Lunetta ferroviaria di Gorizia partiranno a novembre o nei primi giorni di dicembre. Rfi ha confermato che l’appalto e la parte contrattuale sono conclusi e che il progetto esecutivo è pronto. È un’opera fondamentale perché consentirà l’immissione diretta dei treni merci alla Sdag e rafforzerà il collegamento tra l’Interporto di Gorizia e il porto di Trieste“.

Sdag prevede 31,5 milioni di investimenti in cinque anni

Il Piano prevede investimenti complessivi per circa 31,5 milioni di euro nell’arco di cinque anni. Le risorse sono destinate al potenziamento della logistica agroalimentare e della catena del freddo, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai servizi di sosta e sicurezza, all’intermodalità ferroviaria e alla transizione ecologica.

Amirante ha collegato il piano agli interventi sulla rete ferroviaria e alle opere autostradali, citando la strategia della Regione. Nella sua dichiarazione: “Il piano di Sdag si inserisce pienamente nella strategia di interventi promossa dalla Regione sulla rete ferroviaria, a partire dalla Lunetta di Gorizia e dal nodo di Udine, e nelle opere portate avanti con Autostrade Alto Adriatico sulla terza corsia della A4 e sull’innovazione del casello del Lisert – ha detto Amirante -. L’obiettivo è rendere sempre più integrata la piattaforma logistica regionale”.

Secondo l’assessore, Sdag svolge “un ruolo centrale” nel sistema e può rappresentare “la naturale continuità territoriale del porto di Trieste”, in particolare per i traffici del fresco, rafforzando al tempo stesso i rapporti con il sistema manifatturiero regionale.

Amirante ha inoltre richiamato la necessità di aumentare la capacità ferroviaria del sistema logistico regionale, sottolineando che quella del porto di Trieste è ormai prossima al suo limite massimo. Ha indicato il collegamento ferroviario attraverso Gorizia e la Slovenia come un’opportunità strategica: “Il collegamento ferroviario attraverso Gorizia e la Slovenia rappresenta quindi un’opportunità strategica”.

In chiusura, l’assessore ha rimarcato che la Regione discuterà il piano con il presidente Fedriga e con la Giunta, e affiancherà Sdag anche nella ricerca di opportunità di finanziamento europeo. Amirante ha dichiarato: “la Regione discuterà il piano con il presidente Fedriga e con la Giunta e sarà al fianco di Sdag anche nella ricerca delle opportunità di finanziamento europeo”.

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