Campolongo Tapogliano, Roberti incontra il sindaco: al centro la riqualificazione urbana

CAMPOLONGO TAPOGLIANO – Il 27 ottobre 2026, durante una visita nel Comune di Campolongo Tapogliano, l’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha incontrato il sindaco Gabriele Gregorat e alcuni componenti della Giunta comunale. Il confronto ha riguardato le esigenze del territorio e le possibili opportunità di riqualificazione e rigenerazione urbana della frazione di Tapogliano.

A margine della visita, Roberti ha dichiarato: “Il dialogo con le Amministrazioni comunali è fondamentale per ascoltare le esigenze dei territori e individuare insieme soluzioni concrete. La Regione mantiene un confronto aperto con tutti i Comuni, con l’obiettivo di valorizzare le comunità locali e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

“La Regione si è sempre posta in dialogo aperto con tutti i Comuni per individuare soluzioni condivise”, ha chiosato Roberti.

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