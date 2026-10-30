BoraBierFest a Trieste: ingresso libero fino al 3 novembre

TRIESTE – La prima edizione del BoraBierFest è stata inaugurata con il taglio del nastro. Il festival mitteleuropeo della birra, a ingresso libero, si svolge dal 30 ottobre al 3 novembre 2026 al Magazzino 28 del Generali Convention Center, in Porto Vecchio-Porto Vivo.

Al taglio del nastro, l’assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti ha affermato: “Il Friuli Venezia Giulia ha registrato una crescita turistica importante e, in questo quadro, Trieste ha fatto ancora meglio. La sfida ora è consolidare questi risultati, lavorando sulla destagionalizzazione e costruendo un’offerta capace di dare ai visitatori sempre nuovi motivi per tornare durante tutto l’anno”.

Il festival è organizzato dalla Pro Loco Trieste con il supporto del Comune di Trieste e della Regione. Alla cerimonia, durante la quale è stata spillata la prima birra, erano presenti il presidente della Pro Loco Trieste Daniele Muha, l’assessore comunale Elisa Lodi (Politiche del patrimonio immobiliare e dello sport), l’assessore comunale Everest Bertoli (Politiche finanziarie) e il presidente di Federalberghi Trieste Maurizio Giudici.

Roberti, portando i saluti del presidente Massimiliano Fedriga e dell’Amministrazione regionale, ha evidenziato: “La crescita dei flussi turistici è il risultato anche di una promozione costante del territorio. Dobbiamo rafforzare la capacità di attrarre presenze anche nei periodi tradizionalmente meno intensi: manifestazioni come questa ampliano l’offerta della città e possono diventare un motivo in più per tornare a Trieste negli anni a venire”.

Il BoraBierFest propone un programma di eventi musicali e spazi dedicati ai bambini. Roberti ha inoltre ringraziato la Pro Loco Trieste per l’impegno nell’organizzazione, ricordando il valore del volontariato e del servizio al territorio svolto dalle Pro Loco.

BoraBierFest, gli orari dal 30 ottobre al 3 novembre

Gli orari sono: 30 ottobre 18-23; 31 ottobre 12-24; 1° novembre 12-23; 2 novembre 18-23; 3 novembre 12-22. Informazioni e programma completo sono disponibili su www.borabierfest.it.

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