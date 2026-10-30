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BoraBierFest a Trieste: ingresso libero fino al 3 novembre

La prima edizione del festival mitteleuropeo della birra è in programma al Magazzino 28 del Generali Convention Center, con musica e spazi per i bambini.
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2 giorni fa

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L'assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti (secondo da sinistra) al brindisi inaugurale della prima edizione del BoraBierFest, il festival mitteleuropeo della birra, assieme al presidente della Pro Loco Trieste Daniele Muha, agli assessori comunali Elisa Lodi (Politiche del patrimonio immobiliare e dello sport) ed Everest Bertoli (Politiche finanziarie), e al presidente di Federalberghi Trieste Maurizio Giudici.
L'assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti (secondo da sinistra) al brindisi inaugurale della prima edizione del BoraBierFest, il festival mitteleuropeo della birra, assieme al presidente della Pro Loco Trieste Daniele Muha, agli assessori comunali Elisa Lodi (Politiche del patrimonio immobiliare e dello sport) ed Everest Bertoli (Politiche finanziarie), e al presidente di Federalberghi Trieste Maurizio Giudici.
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TRIESTE – La prima edizione del BoraBierFest è stata inaugurata con il taglio del nastro. Il festival mitteleuropeo della birra, a ingresso libero, si svolge dal 30 ottobre al 3 novembre 2026 al Magazzino 28 del Generali Convention Center, in Porto Vecchio-Porto Vivo.

Al taglio del nastro, l’assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti ha affermato: “Il Friuli Venezia Giulia ha registrato una crescita turistica importante e, in questo quadro, Trieste ha fatto ancora meglio. La sfida ora è consolidare questi risultati, lavorando sulla destagionalizzazione e costruendo un’offerta capace di dare ai visitatori sempre nuovi motivi per tornare durante tutto l’anno”.

Il festival è organizzato dalla Pro Loco Trieste con il supporto del Comune di Trieste e della Regione. Alla cerimonia, durante la quale è stata spillata la prima birra, erano presenti il presidente della Pro Loco Trieste Daniele Muha, l’assessore comunale Elisa Lodi (Politiche del patrimonio immobiliare e dello sport), l’assessore comunale Everest Bertoli (Politiche finanziarie) e il presidente di Federalberghi Trieste Maurizio Giudici.

Roberti, portando i saluti del presidente Massimiliano Fedriga e dell’Amministrazione regionale, ha evidenziato: “La crescita dei flussi turistici è il risultato anche di una promozione costante del territorio. Dobbiamo rafforzare la capacità di attrarre presenze anche nei periodi tradizionalmente meno intensi: manifestazioni come questa ampliano l’offerta della città e possono diventare un motivo in più per tornare a Trieste negli anni a venire”.

Il BoraBierFest propone un programma di eventi musicali e spazi dedicati ai bambini. Roberti ha inoltre ringraziato la Pro Loco Trieste per l’impegno nell’organizzazione, ricordando il valore del volontariato e del servizio al territorio svolto dalle Pro Loco.

BoraBierFest, gli orari dal 30 ottobre al 3 novembre

Gli orari sono: 30 ottobre 18-23; 31 ottobre 12-24; 1° novembre 12-23; 2 novembre 18-23; 3 novembre 12-22. Informazioni e programma completo sono disponibili su www.borabierfest.it.

L'assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti sul palco della prima edizione del BoraBierFest.
L’assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti sul palco della prima edizione del BoraBierFest.
L'assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti (secondo da sinistra) al taglio del nastro della prima edizione del BoraBierFest.
L’assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti (secondo da sinistra) al taglio del nastro della prima edizione del BoraBierFest.
Il momento della spillatura del primo barile di birra del BoraBierFest
Il momento della spillatura del primo barile di birra del BoraBierFest
L'assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti sul palco della prima edizione del BoraBierFest.
L’assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti sul palco della prima edizione del BoraBierFest.

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