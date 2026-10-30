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Fiera dei Santi di Rivignano, tre giorni di eventi fino al Festival della canzone funebre

La Fiera dei Santi è stata inaugurata il 30 ottobre: tre giorni di appuntamenti e il Festival mondiale della canzone funebre in programma lunedì 2 novembre.
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2 giorni fa

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Il taglio del nastro della Fiera dei Santi di Rivignano con il vicegovernatore Mario Anzil
Il taglio del nastro della Fiera dei Santi di Rivignano con il vicegovernatore Mario Anzil
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RIVIGNANO – La Fiera dei Santi di Rivignano è stata inaugurata venerdì 30 ottobre a Rivignano Teor. Il tradizionale mercato si tiene da secoli il 2 novembre, giorno dei morti. La fiera dura tre giorni e propone eventi di intrattenimento, chioschi enogastronomici, spettacoli, appuntamenti culturali, giochi ed esibizioni; il culmine è il Festival mondiale della canzone funebre, in programma lunedì 2 novembre. Il vicegovernatore Mario Anzil, intervenuto all’inaugurazione, ha detto: “La Fiera dei Santi di Rivignano ha la sua particolarità nel tradizionale mercato che da secoli si svolge il 2 novembre, il giorno dei morti; è una fiera antichissima che però rinnova ancora la sua magia e che negli ultimi decenni è cresciuta in modo esponenziale diventando una tra le più frequentate del Friuli”.

Anzil ha ricordato la tradizione legata alla giornata: “Il 2 novembre si svolgeva a Rivignano il grande mercato proprio nel giorno della commemorazione dei defunti: poi a tarda notte era il momento dei balli e delle bevute. Una forma di pensiero nei confronti della morte che per secoli ha contraddistinto questi luoghi”, ha riflettuto Anzil. Ha poi aggiunto: “Tutto il paese – così il vicegovernatore – partecipa all’organizzazione della festa, considerata un appuntamento atteso e irrinunciabile e gioisce nel trascorrere insieme queste serate. Ritroviamo lo spirito autentico del Friuli: saper guardare al domani considerando però la propria storia, le proprie tradizioni, la propria identità; il luogo in cui si vive è bello perché è un nido in cui ci si sente protetti e anche i giovani lo amano e non ne perdono il senso di appartenenza”.

L’inaugurazione si è svolta con un incontro sotto il tendone principale, alla presenza di tantissime autorità e amministratori, tra cui il sindaco Fabrizio Mattiussi, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e Pietro De Marchi, presidente dell’Unpli Fvg, l’Unione delle Pro Loco. Il taglio del nastro, come da tradizione, è avvenuto davanti all’ingresso del Duomo.

Foto di gruppo per le autorità alla Fiera dei Santi
Foto di gruppo per le autorità alla Fiera dei Santi
Il vicegovernatore Mario Anzil
Il vicegovernatore Mario Anzil
Mario Anzil sul palco della Fiera dei Santi
Mario Anzil sul palco della Fiera dei Santi

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