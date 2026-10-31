Gemona, mostra su terremoto e presepe chiude le iniziative per i 50 anni

GEMONA – La mostra “L’Orcolat e il Friuli, il terremoto e il presepe” è stata inaugurata il 31 ottobre 2026 a Palazzo Elti e conclude le iniziative gemonesi per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha partecipato all’inaugurazione e ha descritto l’esposizione, che comprende oltre 300 fotografie dei territori colpiti dal sisma e 30 opere di maestri presepiai provenienti da tutta Italia: “La mostra ‘L’Orcolat e il Friuli, il terremoto e il presepe’ è una meravigliosa iniziativa che collega il tema della Natività alla ricostruzione dal terremoto con oltre 300 foto dei territori di Gemona, Artegna e Venzone colpiti dal sisma e 30 opere realizzate dai maestri presepiai di tutta Italia in cui la tragedia del terremoto trova la chiave della rinascita nella rappresentazione della venuta del Salvatore”.

Zilli ha sottolineato il legame tra la mostra, il terremoto e la ricostruzione, richiamando il ruolo della Chiesa friulana e il valore della testimonianza per i giovani: “Quest’esposizione, che conclude in maniera ideale le iniziative gemonesi per il 1976 – ha affermato l’assessore -, ci riporta a cinquant’anni fa e al ruolo importantissimo che ebbe la Chiesa friulana nella ricostruzione e offre una testimonianza che è particolarmente preziosa soprattutto per le giovani generazioni. Emoziona assistere al lavoro di tanti artisti che ebbero la capacità di trasformare l’angoscia per una calamità soverchiante nella superiore speranza di vita illustrata dal presepe”.

L’assessore ha inoltre ricordato due ricorrenze: il terremoto che colpì il Molise il 31 ottobre 2002, causando trenta morti, e la scomparsa, dieci anni fa, di Salvatore Varisco, gemonese e assessore regionale alla Ricostruzione, che fu tra i protagonisti della ripresa del Friuli. Zilli ha espresso gratitudine per il suo contributo: “Esattamente 24 anni fa il Molise veniva scosso da un terremoto che causò trenta morti: tutte le popolazioni che hanno vissuto il sisma conoscono la traccia profonda che questo lascia nella memoria collettiva e ne sono affratellate. Inoltre, proprio dieci anni fa – ha aggiunto infine Zilli – ci lasciava Salvatore Varisco, gemonese, l’assessore regionale alla Ricostruzione, che fu uno degli straordinari protagonisti della ripresa del nostro Friuli, una figura che vogliamo sempre ricordare con gratitudine”.

Al taglio del nastro erano presenti numerose autorità, tra cui il sindaco di Gemona Roberto Revelant.

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