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Case popolari in Carnia e Alto Friuli, pubblicata la graduatoria ATER: come controllare la propria posizione
ATER Udine ha pubblicato la graduatoria provvisoria per gli alloggi popolari in 31 Comuni della Carnia e dell’Alto Friuli. Ecco come verificare posizione e punteggio e quali sono i termini per presentare osservazioni
È stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi popolari in 31 Comuni della montagna friulana. L’elenco, predisposto dall’ATER di Udine, riguarda il bando di concorso n. 1/2026 del 27 luglio scorso e permette ai cittadini che hanno presentato domanda di verificare il punteggio ottenuto e l’eventuale esclusione dalla procedura.
La graduatoria comprende 127 domande inserite con un punteggio, oltre a 23 richieste escluse e 25 annullate. Si tratta di un passaggio intermedio: prima dell’assegnazione degli appartamenti dovrà essere approvato l’elenco definitivo.
I 31 Comuni interessati dalla graduatoria
Il provvedimento riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata distribuiti tra Carnia, Val Canale, Canal del Ferro e altri territori montani dell’Alto Friuli.
Nello specifico, i Comuni coinvolti sono Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Malborghetto-Valbruna, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Treppo Ligosullo, Villa Santina e Zuglio.
La procedura riguarda esclusivamente chi ha già partecipato al bando. Non sono quindi aperte nuove domande per ottenere un alloggio attraverso questa graduatoria.
Come consultare la graduatoria ATER e verificare il punteggio
L’elenco è disponibile online nella pagina ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia dedicata alla graduatoria ATER, dalla quale è possibile scaricare il documento in formato PDF.
Per individuare la propria posizione occorre cercare il numero di protocollo assegnato alla domanda, riportato nella documentazione ricevuta al momento della presentazione.
La graduatoria non pubblica i nominativi dei richiedenti, ma riporta:
- Posizione in graduatoria;
- Numero di protocollo della domanda;
- Punteggio attribuito;
- Eventuale stato di esclusione o annullamento.
L’elenco è consultabile anche attraverso i canali istituzionali ATER e dei Comuni interessati.
Osservazioni e contestazioni: quali sono i termini
La graduatoria provvisoria viene pubblicata per 30 giorni consecutivi. Nei 10 giorni successivi alla conclusione del periodo di pubblicazione, i partecipanti possono presentare osservazioni alla Commissione competente.
Le contestazioni possono riguardare il punteggio assegnato, il posizionamento oppure l’eventuale esclusione della domanda.
È possibile allegare documentazione integrativa, ma non vengono presi in considerazione documenti o certificati che avrebbero dovuto essere presentati entro la scadenza originaria del bando.
Per il calcolo dei termini fanno fede le date ufficiali di pubblicazione indicate sul sito ATER, che è quindi opportuno consultare prima di trasmettere eventuali osservazioni.
Per informazioni sulle procedure è possibile contattare l’Ufficio assegnazioni ATER Udine al numero 0432 491111. La sede principale si trova in via Sacile 15 a Udine.
Quando saranno assegnati gli alloggi
Terminata la fase delle osservazioni, la Commissione procederà alle verifiche e alla predisposizione della graduatoria definitiva.
Soltanto successivamente ATER potrà procedere con le assegnazioni, tenendo conto della disponibilità degli appartamenti, dell’ordine della graduatoria e delle caratteristiche dei nuclei familiari.
Essere inseriti nell’elenco non significa quindi ottenere automaticamente una casa popolare: l’assegnazione dipenderà dagli alloggi effettivamente disponibili e dalla verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
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