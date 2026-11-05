Ubriaco alle 10 del mattino, scappa dagli agenti a Udine: il controllo svela un altro problema

UDINE – Un 28enne di origine marocchina, senza fissa dimora, è finito nei guai dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo della Polizia locale in Borgo Stazione, a Udine. Il giovane, trovato in evidente stato di ebbrezza alle 10 del mattino, ha opposto resistenza agli agenti prima di fuggire. Dagli accertamenti è poi emerso che non avrebbe potuto trovarsi nel quartiere, essendo destinatario di un divieto di accesso disposto dal Questore.

Il controllo della Polizia locale e il tentativo di fuga

L’episodio si è verificato durante lo scorso fine settimana, quando una pattuglia impegnata nel monitoraggio di Borgo Stazione ha individuato il giovane, apparso in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol.

Alla richiesta di esibire i documenti e fornire le proprie generalità, il 28enne si è rifiutato di collaborare, opponendo resistenza agli operatori e tentando successivamente di allontanarsi.

La fuga è durata poco: gli agenti sono riusciti a rintracciarlo, accompagnandolo al presidio di via Leopardi per procedere con gli accertamenti.

Divieto di accesso per un anno: il 28enne rischia una denuncia

Le verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo, regolarmente presente sul territorio italiano, era già sottoposto a un provvedimento del Questore emesso all’inizio di ottobre.

La misura gli imponeva il divieto di accedere a Borgo Stazione per 12 mesi, disposizione che il giovane avrebbe dunque violato.

Per il 28enne è prevista una denuncia all’autorità giudiziaria per rifiuto di fornire le generalità, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del divieto di accesso.

Toffano: «Fondamentale il presidio quotidiano del quartiere»

Sull’accaduto è intervenuta Rosi Toffano, assessora alla Sicurezza partecipata e alla Polizia locale del Comune di Udine, sottolineando il ruolo dei controlli quotidiani nella zona.

Secondo l’assessora, la presenza degli agenti permette di affrontare rapidamente le situazioni problematiche e verificare che vengano rispettate le disposizioni delle autorità.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale resta quello di migliorare la sicurezza e la vivibilità di Borgo Stazione, con particolare attenzione alla tutela di residenti, commercianti e cittadini che frequentano il quartiere.

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