Gorizia, Borgo Castello ospite dei Borghi più belli d’Italia nel 2027-28

GORIZIA – Borgo Castello è stato accolto come borgo ospite per il biennio 2027-28 tra le realtà regionali aderenti all’associazione Borghi più belli d’Italia, che riunisce 382 Comuni della Penisola. La consegna della bandiera dell’associazione, avvenuta durante la cerimonia del 6 novembre 2026, ha sancito l’ingresso del borgo goriziano nel sodalizio.

Nel corso della cerimonia, l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha definito la consegna un riconoscimento legato al percorso che ha portato la città a essere Capitale europea della cultura 2025. Bini ha dichiarato: “Gorizia raccoglie oggi un nuovo e prestigioso riconoscimento che affonda le proprie radici nel percorso che l’ha portata a essere Capitale europea della cultura 2025. La consegna della bandiera dei Borghi più belli d’Italia conferma il valore di una strategia che ha saputo coniugare cultura, identità e sviluppo turistico. Il grande patrimonio di relazioni, visibilità e progettualità costruito con GO!2025 rappresenta un’eredità preziosa che continua a produrre risultati concreti. Gorizia è oggi sempre più attrattiva per un turismo attento alla qualità, all’autenticità e alla scoperta dei territori, valori che caratterizzano l’intero Friuli-Venezia Giulia e che costituiscono uno dei principali punti di forza della nostra offerta turistica”.

Bini è intervenuto assieme al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e al presidente nazionale dell’associazione Borghi più belli d’Italia Fiorello Primi. Ha rimarcato il ruolo dei 15 borghi del Friuli-Venezia Giulia nella promozione del territorio e ha richiamato il sostegno della Regione all’associazione e ai Comuni che ospitano queste realtà: “la Regione continuerà a sostenere il lavoro dell’associazione e a investire risorse per rendere i borghi sempre più attrattivi. Abbiamo già destinato fondi e introdotto norme a sostegno dei Comuni che ospitano queste realtà, ma il contributo dell’associazione regionale è stato encomiabile”.

Turismo lento e albergo diffuso: oltre 40 milioni per il sistema ricettivo

Bini ha aggiunto: “I viaggiatori cercano sempre più un turismo lento, culturale, esperienziale ed enogastronomico. Non basta richiamare visitatori: bisogna creare le condizioni perché si fermino, anche attraverso strutture ricettive di qualità e l’albergo diffuso. Non puntiamo sul mordi e fuggi, ma su un turismo che lasci valore alle comunità”. Negli ultimi 12 mesi la Regione ha destinato oltre 40 milioni di euro allo sviluppo del sistema ricettivo, con misure per gli alberghi, la sostenibilità delle strutture, l’albergo diffuso e incentivi ai soggiorni.

A Gorizia 50.749 pernottamenti tra maggio e agosto 2026

I risultati di GO!2025 si riflettono anche nei dati sulle presenze: dopo l’aumento del 25% registrato nel 2025, tra maggio e agosto 2026 a Gorizia si sono contati 50.749 pernottamenti, il 2,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Le presenze straniere sono cresciute del 20,7% e gli arrivi complessivi del 3,3%. Bini ha concluso: “Abbiamo imparato a lavorare insieme, non per comparti: la Regione, gli enti locali e le associazioni. Lo scambio di buone pratiche tra i diversi attori consente di migliorare la qualità dell’offerta turistica”.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la coordinatrice regionale dell’associazione Borghi più belli d’Italia e sindaco di Sesto al Reghena, Zaida Franceschetti, e numerosi primi cittadini aderenti al sodalizio.

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