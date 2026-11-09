Roberti al concerto a Trieste: la comunità serba è parte storica della città

TRIESTE – Il 7 novembre 2026 il concerto del Grande Ensemble Popolare dell’Associazione culturale e artistica dell’Università di Novi Sad “Sonja Marinkovic” si è tenuto nella sala del Ridotto del Teatro Verdi. È intervenuto l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha detto:

“Per realizzare importanti eventi culturali come quello di oggi non bastano le sole risorse: occorrono anche la capacità e l’entusiasmo che la vostra comunità ha sempre saputo dimostrare”.

Erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco del Comune di Trieste, Serena Tonel, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Russo. A Roberti è stata conferita una targa per quanto fatto dalla Regione per la comunità serba in Friuli-Venezia Giulia. Come ha spiegato l’assessore, i serbi rappresentano una componente storica della città, perfettamente integrata grazie a una presenza culturale che nasce nella Trieste dei secoli scorsi e che è poi aumentata numericamente dagli anni ’90, dopo la dissoluzione dell’ex Jugoslavia.

“Anche per questo – ha concluso Roberti – un sentito ringraziamento va al lavoro e al contributo delle migliaia di serbi che sostengono lo sviluppo dell’economia locale, saldi nelle loro tradizioni e fieramente cittadini di Trieste e dell’Italia”.

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