NET S.p.A. assume autisti-raccoglitori a tempo indeterminato a Udine, stipendio fino a 31mila euro

Nuove opportunità di lavoro in Friuli-Venezia Giulia. NET S.p.A., società che gestisce il ciclo dei rifiuti a Udine e in altri 56 Comuni della regione, ha aperto una selezione per l’assunzione di autisti-raccoglitori con contratto a tempo pieno e indeterminato. L‘avviso, pubblicato il 5 novembre 2026, prevede una retribuzione lorda annua compresa tra 29mila e 31mila euro, con inquadramento al livello C1 del contratto collettivo Utilitalia.

Le candidature devono pervenire entro le ore 12 di lunedì 30 novembre 2026. Il bando non specifica il numero di assunzioni previste, ma disciplina anche la formazione di una graduatoria utilizzabile per eventuali inserimenti successivi.

Quali mansioni svolgeranno gli autisti-raccoglitori

La sede principale di lavoro sarà Udine, in via Gonars 52, presso la divisione dei servizi ambientali di NET.

Il personale selezionato si occuperà principalmente della raccolta differenziata nei Comuni serviti dall’azienda, della conduzione dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e delle operazioni di carico e scarico.

Tra le attività previste rientrano anche il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, la movimentazione e la manutenzione dei cassonetti, la pulizia ordinaria dei mezzi e l’utilizzo di attrezzature speciali, quando in possesso delle necessarie abilitazioni.

Requisiti per partecipare: bastano licenza media, patente C e CQC

Per accedere alla selezione è necessario possedere la patente di guida di categoria C o superiore, in corso di validità, e la relativa Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Il titolo di studio minimo richiesto è il diploma di scuola secondaria di primo grado, ovvero la licenza media. Non viene indicato un limite massimo di età.

Sono inoltre richiesti un’ottima conoscenza della lingua italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di cause ostative previste dall’avviso e l’idoneità fisica alle mansioni, che sarà verificata attraverso una visita medica prima dell’eventuale assunzione.

Possono partecipare cittadini italiani, dell’Unione europea ed extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare.

Come funziona la selezione e quali esperienze danno punteggio

La procedura prevede una valutazione dei titoli professionali e formativi, fino a un massimo di 25 punti, seguita da una prova orale, valutata fino a 30 punti.

Il colloquio riguarderà il Codice della strada, l’utilizzo e la manutenzione dei veicoli, le norme di sicurezza sul lavoro e gli elementi fondamentali della gestione dei rifiuti urbani.

Per risultare idonei sarà necessario ottenere più di 18 punti su 30. NET si riserva comunque la possibilità di organizzare ulteriori verifiche delle competenze dichiarate.

Costituiranno titoli preferenziali le esperienze maturate negli ultimi cinque anni nella guida di mezzi pesanti, nel trasporto dei rifiuti e nell’utilizzo di compattatori. Saranno valutati anche il possesso della patente CE e di abilitazioni per gru, pale caricatrici e carrelli elevatori.

La graduatoria finale avrà validità di due anni e potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni, anche con differenti tipologie contrattuali, secondo le condizioni previste nell’avviso.

Come presentare domanda entro il 30 novembre

La candidatura deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo ufficiale predisposto da NET, senza modificarne il contenuto.

Alla domanda firmata devono essere allegati un documento d’identità valido, il curriculum dettagliato e sottoscritto, la copia della patente C e della CQC, oltre alla documentazione relativa ai titoli di studio e agli eventuali attestati professionali.

Sono previste tre modalità di presentazione:

Consegna a mano all’Ufficio Protocollo NET, in viale Palmanova 192 a Udine;

all’Ufficio Protocollo NET, in viale Palmanova 192 a Udine; Raccomandata con ricevuta di ritorno , allo stesso indirizzo, purché la documentazione arrivi entro la scadenza;

, allo stesso indirizzo, purché la documentazione arrivi entro la scadenza; PEC all’indirizzo netspa@legalmail.it, con oggetto relativo alla selezione autisti-raccoglitori e allegati firmati in formato PDF.

Le domande inviate tramite posta elettronica ordinaria non saranno ammesse. Per la PEC è previsto un limite complessivo di 10 MB per gli allegati.

Le successive comunicazioni, comprese le convocazioni alle prove, saranno pubblicate esclusivamente sul sito aziendale di NET. Per informazioni è possibile contattare l’Area Risorse Umane ai numeri 0432 206825, 0432 206828 e 0432 206884.

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