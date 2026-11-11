Roberti: Friuli-Venezia Giulia prima in Italia per gli investimenti sui corregionali all’estero

TRIESTE – La Regione Friuli-Venezia Giulia è quella che investe maggiormente in Italia sui corregionali all’estero, secondo l’assessore regionale all’Immigrazione Pierpaolo Roberti, intervenuto l’11 novembre 2026 in Consiglio regionale a Trieste in occasione della Celebrazione della Giornata dei corregionali all’estero. «Abbiamo l’orgoglio di constatare che la Regione Friuli-Venezia Giulia risulta essere quella che investe maggiormente in Italia sui propri corregionali all’estero, perseguendo una missione istituzionale ben precisa».

Il rappresentante della Giunta regionale ha spiegato che da un lato c’è la necessità di mantenere saldi i legami con le numerose comunità di corregionali presenti in tutto il globo; dall’altro, lo sguardo è rivolto al futuro.

«Queste comunità – ha spiegato Roberti – sono il frutto delle emigrazioni del passato, quando si lasciava una terra povera e con scarse opportunità di lavoro».

Secondo l’assessore, «oggi quelle stesse comunità hanno la possibilità di riscoprire un Friuli-Venezia Giulia profondamente diverso, anche grazie al lavoro delle associazioni dei corregionali all’estero e ai finanziamenti concessi dalla Regione: un territorio dinamico dal punto di vista economico, caratterizzato da ampie opportunità e da una costante ricerca di manodopera qualificata».

«I nipoti o i pronipoti dei nostri corregionali partiti nel secolo scorso – ha concluso Roberti – possono così cogliere l’opportunità di trovare una nuova occupazione e di ritornare nella terra d’origine».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook