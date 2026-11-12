Cividale del Friuli senz’acqua per un grave guasto: dove è tornata e dove arriverà l’autobotte

CIVIDALE DEL FRIULI – Gravi disagi nell’erogazione dell’acqua a Cividale del Friuli a causa della rottura improvvisa della condotta idrica principale sul Monte dei Bovi, avvenuta giovedì 12 novembre. Il guasto ha coinvolto inizialmente anche Moimacco, dove il servizio è stato successivamente ripristinato. A Cividale, invece, diverse zone rischiano di rimanere senz’acqua per l’intera giornata. Per aiutare la popolazione è stata prevista un’autobotte nei pressi della stazione ferroviaria.

Ripristinata l’acqua a Moimacco e in alcune frazioni

Secondo l’aggiornamento diffuso alle 10 dall’Acquedotto Poiana, le manovre di approvvigionamento attraverso fonti esterne hanno consentito di ripristinare la distribuzione dell’acqua nell’intero Comune di Moimacco e nelle frazioni cividalesi di Rualis e Gagliano, comprese le aree circostanti.

Permangono invece difficoltà nelle altre zone di Cividale interessate dall’interruzione. La rottura è stata individuata sul versante collinare del Monte dei Bovi, in un punto difficilmente accessibile. Le condizioni meteorologiche sfavorevoli stanno inoltre complicando le operazioni dei tecnici, rendendo più difficile prevedere i tempi necessari alla riparazione.

Autobotte alla stazione e interventi per le strutture sensibili

Per limitare i disagi, l’Acquedotto Poiana ha predisposto un primo intervento con un camion cisterna, garantendo la precedenza alle strutture considerate più sensibili, tra cui il Polo sanitario, la Casa per anziani e gli istituti scolastici.

La società ha inoltre richiesto il supporto di Cafc per mettere a disposizione sacchetti d’acqua, mentre il Gruppo comunale della Protezione civile si è mobilitato per distribuire acqua attraverso taniche idonee all’uso alimentare.

Per i residenti sarà disponibile un’autobotte nella zona della stazione ferroviaria di Cividale del Friuli, così da consentire il rifornimento durante l’interruzione del servizio.

L’Acquedotto Poiana ha assicurato che saranno comunicati ulteriori aggiornamenti sull’andamento dei lavori e sui tempi necessari per il ritorno alla normale erogazione.

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