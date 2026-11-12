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Roberti sostiene il convegno sulla letteratura italiana d’oltre Adriatico a Trieste

A Trieste il convegno internazionale di due giornate sulla letteratura italiana d’oltre Adriatico. L’assessore Pierpaolo Roberti ne ha sottolineato il valore per la memoria delle comunità dell’Adriatico orientale.
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17 ore fa

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L'assessore Roberti
L'assessore Roberti
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TRIESTE – Il 12 novembre 2026, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha portato il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia al convegno internazionale “Il senso del divino nella letteratura italiana d’oltre Adriatico”, organizzato dalla Lega Nazionale, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Scientifico Culturale Maria e Eugenio Dario Rustia Traine.

“La Regione Friuli-Venezia Giulia segue con grande interesse e sostiene le occasioni di approfondimento e confronto dedicate alla storia e al patrimonio culturale dell’italianità adriatica. Iniziative come questa rappresentano un’importante opportunità per valorizzare un patrimonio letterario e culturale che appartiene alla storia del nostro territorio e che conserva un legame profondo con le comunità di Istria, Fiume e Dalmazia“.

Il convegno, articolato su due giornate, approfondisce il tema del divino nella produzione letteraria italiana d’oltre Adriatico attraverso un percorso di riflessione che intreccia letteratura, storia e cultura delle comunità istriane, fiumane e dalmate. Dedica particolare attenzione anche alla memoria dell’esodo giuliano-dalmata.

Nel messaggio, Roberti ha poi sottolineato: “È importante che la Regione continui a essere presente in queste occasioni – ha sottolineato Roberti -, riconoscendo il valore di iniziative che contribuiscono a mantenere viva l’attenzione su una parte significativa della nostra storia e della nostra identità. La conoscenza e la valorizzazione di questo patrimonio culturale – ha concluso l’assessore – rappresentano un elemento importante per custodire la memoria delle comunità italiane dell’Adriatico orientale e preservarne il legame con il nostro territorio”.

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