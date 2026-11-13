Insulta su Facebook, poi arriva la richiesta di risarcimento: quello che racconta ai carabinieri lo mette nei guai

AQUILEIA – Prima un commento offensivo su Facebook, poi una richiesta di risarcimento danni e infine la denuncia di un presunto accesso abusivo al proprio profilo social. È la singolare vicenda ricostruita dai carabinieri di Aquileia, che hanno denunciato un uomo per simulazione di reato. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe cercato di attribuire a uno sconosciuto la responsabilità di un messaggio ingiurioso per evitare le possibili conseguenze economiche.

Il commento offensivo e la richiesta di risarcimento

La vicenda ha avuto inizio nel gennaio 2026, quando sul social network è stato pubblicato un commento offensivo nei confronti di un altro utente. Quest’ultimo, dopo aver letto il messaggio, ha deciso di rivolgersi a un avvocato per tutelare i propri diritti.

Il legale ha quindi inviato al titolare del profilo Facebook una diffida accompagnata da una richiesta di risarcimento danni. Una situazione che, alcuni mesi dopo, ha assunto sviluppi inaspettati.

La denuncia del presunto accesso abusivo

Nell’ottobre 2026, dopo aver ricevuto la richiesta economica, l’uomo si è presentato alla stazione dei carabinieri di Aquileia per denunciare un presunto utilizzo illecito del proprio account.

Ai militari ha raccontato di aver smarrito lo smartphone circa un anno e mezzo prima, sostenendo che qualcuno avrebbe potuto impossessarsi del dispositivo e accedere al suo profilo Facebook.

Secondo questa ricostruzione, il commento offensivo sarebbe stato pubblicato da una persona sconosciuta, senza che il proprietario dell’account ne fosse a conoscenza.

Le verifiche dei carabinieri smentiscono la versione

La spiegazione fornita dall’uomo non ha però convinto gli investigatori, che hanno avviato una serie di accertamenti tecnici sul profilo social.

Dalle verifiche sono emerse diverse incongruenze. In particolare, gli elementi raccolti hanno permesso di ricondurre l’utilizzo dell’account allo stesso denunciante, senza trovare riscontri di eventuali accessi abusivi.

Anche la tempistica ha alimentato i sospetti: il commento era stato pubblicato diversi mesi dopo il presunto smarrimento del telefono. Inoltre, non sono emerse altre attività sospette che potessero indicare l’intervento di soggetti esterni.

Denunciato per simulazione di reato

Alla luce degli accertamenti, i carabinieri hanno ipotizzato che la denuncia fosse stata presentata per scaricare su uno sconosciuto la responsabilità del commento ed evitare le possibili conseguenze della richiesta di risarcimento.

Per l’uomo è quindi scattata una denuncia all’autorità giudiziaria per simulazione di reato. La sua eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

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