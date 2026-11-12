Efficientamento energetico delle case, 13,2 milioni per 1.058 domande già finanziate

Sono stati destinati oltre 13,2 milioni di euro all’efficientamento energetico delle abitazioni di famiglie con Isee fino a 25mila euro, finanziando finora 1.058 domande. Gli uffici regionali stanno valutando ulteriori scorrimenti della graduatoria, in base alle risorse che si renderanno disponibili.

“La Regione ha destinato complessivamente oltre 13,2 milioni di euro agli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni delle famiglie con Isee fino a 25mila euro, consentendo finora di finanziare 1.058 domande. Gli uffici regionali stanno valutando la possibilità di procedere a ulteriori scorrimenti della graduatoria, utilizzando le risorse che si renderanno disponibili”.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, facendo il punto sulla misura prevista dalla legge regionale 8/2025. “Si tratta di un impegno significativo – sottolinea Amirante – che conferma la volontà dell’Amministrazione regionale di sostenere concretamente le famiglie, in particolare quelle con minore capacità economica, nel miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili e nella riduzione dei consumi”.

Il bando era rivolto alle persone fisiche con Isee non superiore a 25mila euro per interventi ancora da realizzare. Alla chiusura dei termini, il 4 novembre 2025, erano state presentate 2.968 domande. La dotazione iniziale di 8 milioni di euro è stata aumentata con altri 2,8 milioni alla fine del 2025 e 2,4 milioni in occasione dell’assestamento estivo del bilancio regionale. Gli impegni complessivi sono così arrivati a 13.204.499,74 euro.

La graduatoria è stata fatta scorrere seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze: sono state finanziate le domande ammissibili arrivate dal 6 agosto fino a una parte di quelle presentate il 29 settembre 2025. Restano oltre 1.538 domande senza finanziamento; per coprirle tutte servirebbero altri 19 milioni di euro.

“La forte partecipazione al bando dimostra quanto sia sentita l’esigenza di migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni – evidenzia l’assessore -. Stiamo verificando la possibilità di utilizzare ulteriori risorse già disponibili, anche alla luce dello stato di avanzamento delle rendicontazioni e dell’andamento delle richieste relative agli interventi già eseguiti. Entro la fine dell’anno potrebbero essere finanziate altre istanze, compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie”.

“Le domande già presentate – conclude Amirante – resteranno valide fino al 31 dicembre 2027 e potranno quindi trovare copertura anche successivamente, qualora si rendano disponibili nuove risorse. La Regione continuerà a monitorare con attenzione questa misura, che riveste un importante valore sociale, ambientale ed economico”.

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