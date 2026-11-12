San Giorgio di Nogaro, inaugurato l’hub regionale per i fanghi da 13 milioni

SAN GIORGIO DI NOGARO – Il nuovo hub regionale per il trattamento dei fanghi di depurazione è stato inaugurato il 12 novembre 2026 a San Giorgio di Nogaro. All’inaugurazione era presente l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha definito l’impianto un modello per il servizio idrico integrato e l’economia circolare. Con questa infrastruttura, il Friuli-Venezia Giulia si dota di un polo baricentrico per consolidare il servizio sul territorio. Zilli ha dichiarato: “Il risultato conseguito conferma quanto rappresentiate nell’ambito del servizio idrico integrato un modello virtuoso di economia circolare per il nostro territorio, sia per la capacità di affrontare sfide complesse sia per la concretezza dello sviluppo generato. Aver realizzato in tempi brevi un investimento di 10 milioni di euro a valere sui fondi del Pnrr, incentrato sull’efficientamento energetico e sulla tutela ambientale, dimostra un’elevata competenza tecnica e un profondo spirito di squadra”.

L’hub può trattare 20.000 tonnellate di fanghi all’anno

La gestione dell’opera è affidata a Cafc S.p.A. (Consorzio acquedotto del Friuli Centrale), con il coordinamento dell’Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti. Il valore complessivo dell’infrastruttura è di circa 13 milioni di euro; 10 milioni sono stati finanziati attraverso fondi Pnrr, a sostegno della transizione ecologica. Sul piano tecnologico, il polo è dotato di un essiccatore a bassa temperatura di ultima generazione, in grado di trattare fino a 20.000 tonnellate all’anno di fanghi disidratati. La struttura risponde unitariamente alle esigenze dell’intero bacino regionale e prende in carico i residui prodotti da tutti i gestori regionali del comparto idrico.

Zilli collega i risultati Pnrr al coordinamento tra enti regionali

Secondo Zilli, esempi virtuosi come l’hub contribuiscono a collocare l’Amministrazione regionale ai vertici nazionali per capacità di utilizzo e impiego delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’assessore ha ricordato che, su delega del presidente Fedriga, coordina il tavolo di lavoro che coinvolge tutti i soggetti pubblici interessati. Il percorso ha richiesto nuovi codici di comunicazione tra le direzioni regionali, un costante affiancamento agli enti locali e una forte sinergia con il tessuto economico nella fase post-emergenziale. Zilli ha aggiunto: “I dati – ha aggiunto l’assessore – testimoniano l’efficacia dell’azione svolta: l’Amministrazione regionale ha raggiunto il 100 per cento dei target, a fronte di oltre 3,5 miliardi di euro di risorse pubbliche messe a terra sul territorio”.

Zilli ringrazia CAFC e indica i progetti di fusione come priorità

Zilli ha espresso la gratitudine della Regione alla presidente di Cafc Beatrice Follador, all’attuale Cda e all’ingegner Battison per la guida competente di una struttura complessa e per la realizzazione dell’opera. Ha ricordato anche il lavoro del precedente Consiglio di amministrazione e dell’ex presidente Salvatore Benigno. In conclusione, ha detto: “Il lavoro di rete e la visione prospettica di questa società – ha concluso Zilli – costituiscono una garanzia per l’intera comunità: insieme proseguiremo lungo la strada dei progetti di fusione, strategici per consolidare lo sviluppo regionale e assicurare servizi sempre migliori ai nostri cittadini”.

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