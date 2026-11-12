Minaccia di togliersi la vita su TikTok, due donne vedono tutto e chiamano i carabinieri: salvata a Udine

UDINE – Una videochiamata di gruppo su TikTok ha permesso di salvare una donna di 50 anni residente a Udine, che aveva minacciato di togliersi la vita mostrando una pistola. A dare l’allarme sono state due donne di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, che hanno immediatamente contattato i carabinieri dopo aver assistito alla scena.

L’allarme durante la videochiamata

Le due donne stavano partecipando a una videochiamata insieme ad alcune persone conosciute da poco sui social. Quando la cinquantenne ha mostrato l’arma, manifestando l’intenzione di togliersi la vita, hanno deciso di chiedere subito l’intervento delle forze dell’ordine.

Nonostante le poche informazioni disponibili, i carabinieri bergamaschi sono riusciti a identificare la donna, originaria della Puglia e residente a Udine, dove lavora come guardia giurata.

L’intervento dei carabinieri a Udine

Una volta individuata l’abitazione, i militari lombardi hanno avvertito i colleghi friulani, che hanno inviato due pattuglie sul posto.

I carabinieri sono entrati nell’appartamento e, attraverso il dialogo, sono riusciti a convincere la cinquantenne a desistere dal gesto. La pistola è stata messa in sicurezza e la donna è stata affidata alle cure dei sanitari.

Decisiva la tempestiva segnalazione delle due donne, che ha consentito di attivare rapidamente i soccorsi.

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