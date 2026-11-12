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Prematurità, il Palazzo della Regione a Trieste si illumina di viola il 15 novembre
La Regione Friuli Venezia Giulia aderisce alla Giornata mondiale della Prematurità: una parte del Palazzo della Regione sarà illuminata di viola per sensibilizzare sul tema.
TRIESTE – Il 15 novembre 2026 la Regione Friuli-Venezia Giulia aderisce alla Giornata mondiale della Prematurità partecipando all’iniziativa promossa dall’Associazione Scricciolo, realtà che riunisce genitori di bambini nati prematuri o a rischio. Per l’occasione, una parte del Palazzo della Regione a Trieste sarà illuminata di viola.
La parte del Palazzo della Regione interessata dall’iniziativa si trova in piazza dell’Unità d’Italia. Il viola è il colore simbolo della nascita pretermine.
L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sulla prematurità e sulle necessità dei bambini nati prima del termine e delle loro famiglie. Contribuisce così all’azione di sensibilizzazione che, in occasione della ricorrenza, coinvolge istituzioni e comunità. L’adesione della Regione rientra nelle iniziative promosse sul territorio per la Giornata mondiale della Prematurità, attraverso l’illuminazione simbolica di edifici e luoghi rappresentativi.
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