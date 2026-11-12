Rosolen: il Friuli-Venezia Giulia punta sulle reti quantistiche europee

BRUXELLES – L’assessore regionale al Lavoro, Università e ricerca Alessia Rosolen è intervenuta oggi 12 novembre 2026 in videocollegamento al 3° Forum di Partecipazione Digitale, organizzato dalla Commissione per la politica economica del Comitato europeo delle Regioni (Econ), svoltosi a Bruxelles. Nel suo intervento ha dichiarato: “Le Regioni non devono essere semplici utilizzatrici delle tecnologie quantistiche, ma soggetti strategici nella costruzione di reti e infrastrutture capaci di proteggere e sviluppare i territori. Il Friuli Venezia Giulia è pronto ad inserirsi da protagonista in questo campo di ricerca, forte anche della qualifica europea di regione tra le più innovatrici”.

Il Forum sulle tecnologie quantistiche esamina applicazioni e rischi per i territori

Il Forum era dedicato alle Tecnologie quantistiche applicate ai territori e mirava a esaminare il potenziale impatto e l’uso di queste tecnologie da parte delle città e delle regioni europee. Tra gli ambiti considerati: mobilità e logistica, gestione di acqua ed energia, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati sanitari, infrastrutture critiche, monitoraggio ambientale e dei georischi. Sui temi è stato presentato uno studio di previsione commissionato da Econ, che ha preso in esame le principali aree di applicazione del calcolo quantistico, della comunicazione quantistica sicura e della sensoristica quantistica.

Quantum FVG e QuFree: circa 1,3 milioni per le comunicazioni sicure

Rosolen ha ricordato l’avvio dell’impegno regionale nel settore: “Il Friuli Venezia Giulia ha creduto nella quantistica già dal 2018 – ha ricordato Rosolen – investendo in un percorso che collega ricerca, innovazione industriale e cooperazione europea, con l’obiettivo di fare della nostra regione un territorio pilota”.

Rosolen ha richiamato due progetti finanziati con circa 1,3 milioni di euro di risorse regionali. Quantum FVG (2019-2021) ha previsto la realizzazione di una rete in fibra ottica per la comunicazione quantistica, collegando i principali poli regionali della ricerca: Università di Trieste e Udine, SISSA, Elettra e CNR-IOM. La rete punta a garantire trasmissioni sicure dei dati e a favorire l’integrazione nelle reti nazionali ed europee. QuFree (2022-2024) è invece finalizzato allo sviluppo di un sistema di comunicazione quantistica in aria libera (free-space) per lo scambio sicuro di chiavi crittografiche, complementare alla rete in fibra e propedeutico alle future comunicazioni satellitari.

Eqip-Fvg finanzia un’infrastruttura quantistica permanente

Un terzo progetto, Eqip-Fvg (Extended Quantum Infrastructure Project per il Friuli Venezia Giulia), è finanziato con 3,8 milioni di euro e, secondo quanto riferito da Rosolen, rappresenta un passo fondamentale per creare un’infrastruttura permanente di comunicazione quantistica basata su fibra ottica. Le applicazioni strategiche riguardano la logistica marittima, portuale e retroportuale; in prospettiva è previsto il collegamento a dimostratori satellitari.

In conclusione, Rosolen ha affermato: “La sfida è costruire una dimensione europea e transfrontaliera della ricerca quantistica. Le Regioni possono contribuire concretamente a questo percorso, mettendo a sistema università, infrastrutture e competenze” ha concluso Rosolen.

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