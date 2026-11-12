Trieste, Roberti alla cerimonia per i caduti nelle missioni di pace

TRIESTE – L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha partecipato il 12 novembre 2026 alla cerimonia commemorativa in largo Caduti di Nassiriya a Trieste, in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la Pace.

Nel messaggio, Roberti ha ricordato: “A 23 anni dalla strage di Nassiriya, il ricordo di quella tragedia resta vivo e profondo nella memoria del nostro Paese. Una ferita che non si è rimarginata e che ci richiama al dovere di ricordare tutte le donne e gli uomini, militari e civili, che hanno perso la vita nelle missioni internazionali per la pace. Il loro sacrificio non può e non deve essere dimenticato”.

“Oggi – ha detto l’esponente dell’esecutivo Fedriga – rendiamo omaggio a chi ha servito l’Italia anche lontano dai propri affetti, affrontando situazioni di grande difficoltà e mettendo a rischio la propria vita per contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale. Come istituzioni – ha concluso l’assessore – abbiamo la responsabilità di custodire la memoria di queste donne e di questi uomini e di trasmettere alle nuove generazioni il valore del servizio, del senso del dovere e dell’impegno al servizio del Paese”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook