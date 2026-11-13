IdeaNatale a Udine Fiere: 180 espositori dal 13 al 16 novembre

UDINE FIERE – La 37ª edizione di IdeaNatale è stata inaugurata il 13 novembre e si svolge fino al 16 novembre 2026, con 180 espositori del Friuli-Venezia Giulia e di altre regioni italiane. Al centro della rassegna ci sono l’artigianato, i saperi del territorio e la capacità delle imprese locali di trasformare creatività e tradizione in prodotti di qualità. All’inaugurazione era presente l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini.

La rassegna è organizzata da Udine Esposizioni in collaborazione con le istituzioni e i partner del territorio. In mostra ci sono manufatti artigianali, addobbi, presepi, oggetti, libri e proposte enogastronomiche. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo.

“IdeaNatale è una vetrina importante delle nostre eccellenze artigianali. Ho visitato tanti stand e ho trovato prodotti che raccontano le arti, i saperi e l’ingegno dei nostri artigiani e commercianti. Il Natale si respira con anticipo nell’atmosfera della Fiera, ma soprattutto nella qualità di ciò che viene realizzato con le mani e con la creatività delle nostre imprese. È questo il valore del Made in Friuli Venezia Giulia che dobbiamo continuare a promuovere e sostenere”, ha affermato Bini.

L’assessore ha aggiunto: “Da 37 anni questa manifestazione è un punto di riferimento per espositori e pubblico. Ha saputo crescere e rinnovarsi grazie al sostegno della Regione e alla collaborazione con il sistema economico locale, diventando anche un’occasione per valorizzare il territorio e le sue attrattività turistiche, con la presenza di PromoTurismoFVG e il marchio Io Sono FVG“.

Bini ha inoltre rivolto un plauso agli organizzatori per le iniziative solidali che accompagnano la manifestazione: “Il piacere di scegliere un dono può trasformarsi anche in un gesto di generosità. È importante che una manifestazione così partecipata sappia dare spazio anche al mondo dell’associazionismo e del Terzo settore”.

Nel corso della cerimonia un minuto di silenzio ha commemorato la scomparsa di don Davide Larice e di Toni Capuozzo, ai quali l’assessore ha dedicato anche personali parole di stima e commosso ricordo.

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini all’inaugurazione di IdeaNatale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini al taglio del nastro di IdeaNatale — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook