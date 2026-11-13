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IdeaNatale a Udine Fiere: 180 espositori dal 13 al 16 novembre
Inaugurata la 37ª edizione della rassegna dedicata all’artigianato, con prodotti, addobbi, libri e proposte enogastronomiche. Presenti espositori del Friuli-Venezia Giulia e di altre regioni.
UDINE FIERE – La 37ª edizione di IdeaNatale è stata inaugurata il 13 novembre e si svolge fino al 16 novembre 2026, con 180 espositori del Friuli-Venezia Giulia e di altre regioni italiane. Al centro della rassegna ci sono l’artigianato, i saperi del territorio e la capacità delle imprese locali di trasformare creatività e tradizione in prodotti di qualità. All’inaugurazione era presente l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini.
La rassegna è organizzata da Udine Esposizioni in collaborazione con le istituzioni e i partner del territorio. In mostra ci sono manufatti artigianali, addobbi, presepi, oggetti, libri e proposte enogastronomiche. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente di Udine Esposizioni Antonio Di Piazza, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo.
“IdeaNatale è una vetrina importante delle nostre eccellenze artigianali. Ho visitato tanti stand e ho trovato prodotti che raccontano le arti, i saperi e l’ingegno dei nostri artigiani e commercianti. Il Natale si respira con anticipo nell’atmosfera della Fiera, ma soprattutto nella qualità di ciò che viene realizzato con le mani e con la creatività delle nostre imprese. È questo il valore del Made in Friuli Venezia Giulia che dobbiamo continuare a promuovere e sostenere”, ha affermato Bini.
L’assessore ha aggiunto: “Da 37 anni questa manifestazione è un punto di riferimento per espositori e pubblico. Ha saputo crescere e rinnovarsi grazie al sostegno della Regione e alla collaborazione con il sistema economico locale, diventando anche un’occasione per valorizzare il territorio e le sue attrattività turistiche, con la presenza di PromoTurismoFVG e il marchio Io Sono FVG“.
Bini ha inoltre rivolto un plauso agli organizzatori per le iniziative solidali che accompagnano la manifestazione: “Il piacere di scegliere un dono può trasformarsi anche in un gesto di generosità. È importante che una manifestazione così partecipata sappia dare spazio anche al mondo dell’associazionismo e del Terzo settore”.
Nel corso della cerimonia un minuto di silenzio ha commemorato la scomparsa di don Davide Larice e di Toni Capuozzo, ai quali l’assessore ha dedicato anche personali parole di stima e commosso ricordo.
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