Morto Toni Capuozzo, il ricordo di Anzil e Zilli dal Friuli

Il giornalista Toni Capuozzo è morto ieri 12 novembre 2026 dopo mesi di malattia. Il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, lo ricorda come un amico caro e un cronista di frontiera. L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli lo ricorda come un grande della sua terra e sottolinea il suo racconto della storia contemporanea senza giri di parole.

“Toni Capuozzo era figlio del Friuli e per me un amico caro. Un cronista e uno scrittore di frontiera che ha saputo raccontare alcuni dei passaggi più drammatici della storia contemporanea, portandoci dentro realtà lontane e spesso difficili da comprendere”.

“Da inviato di guerra ha seguito l’assedio di Sarajevo e raccontato ciò che accadeva in Somalia, in Afghanistan e in molti altri Paesi – prosegue Anzil -. Lo ha fatto con coraggio, ma soprattutto con la capacità di fermarsi ad ascoltare le persone, da una parte e dall’altra, per comprendere davvero come la guerra avesse cambiato le loro vite. Era questo uno dei tratti che più ammiravo in lui: la volontà di andare oltre la cronaca, per restituire dignità alle storie e alle persone”.

“Ha vissuto a lungo lontano, ma in Friuli è sempre tornato. Negli ultimi tempi aveva scelto di stabilirsi nuovamente nella sua terra e, lo scorso luglio, a Cividale, ho avuto il piacere di accoglierlo al suo primo Mittelfest da presidente. Aveva accettato quell’incarico con il desiderio di restituire qualcosa alla comunità in cui era nato e cresciuto”, ricorda Anzil.

“Caro Toni, hai fatto tanta strada, per molte genti e molte terre e per mari, ma ci hai insegnato che, alla fine, è sempre bello tornare a casa. Con affetto mi stringo alla tua famiglia e agli amici che ti sono stati accanto fino all’ultimo” conclude il vicegovernatore.

Anche l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ricorda il giornalista: “Con Toni Capuozzo se ne va un professionista autentico, capace di raccontare la storia contemporanea senza giri di parole, con la vivace voce di chi vi si è immerso anima e corpo. Mandi Toni, gigante figlio di questa terra. Polse in pâs”.

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