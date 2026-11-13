Bini: piano PromoTurismoFVG da 22 milioni per il turismo in Friuli-Venezia Giulia

TRIESTE – Il Piano triennale 2026-2028 di PromoTurismoFVG recepisce i 22 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale nel 2026 e definisce il calendario degli interventi nei poli e nelle altre strutture turistiche gestite dall’ente. Il piano, approvato il 13 novembre 2026, suddivide le risorse per area e stabilisce le priorità delle opere.

«La Regione conferma un impegno concreto e significativo a favore dello sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia. Con l’approvazione del Piano triennale 2026-28 di PromoTurismoFVG vengono recepiti i 22 milioni di euro stanziati dalla giunta regionale nel corso del 2026 e viene stabilità la scansione temporale degli interventi nei poli e nelle altre strutture a vocazione turistica gestite dall’ente. Queste risorse, stanziate attraverso la legge di Stabilità e le successive integrazioni con gli assestamenti di bilancio, ci consentono di dare priorità a una serie di opere strategiche nei poli montani, negli infopoint, a Lignano e nelle strutture termali di Grado e Arta Terme, con l’obiettivo di migliorarne le infrastrutture, la sicurezza e la qualità dell’offerta turistica».

Lo ha dichiarato la mattina del 13 novembre 2026 l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini, a margine della seduta della Giunta regionale in cui è stato approvato il Piano triennale degli investimenti 2026-2028 di PromoTurismoFVG. Bini ha illustrato le priorità individuate per ciascuna area di intervento.

Poli montani, interventi su innevamento, piste e sicurezza

Per il polo dello Zoncolan sono previsti 2,66 milioni di euro per potenziare gli impianti di innevamento, sviluppare i percorsi bike, ampliare e riprofilare la pista 4 e adeguare tecnologicamente il polo.

A Tarvisio sono destinati 3 milioni di euro per sviluppare l’area Angelo e riqualificare il ristoro Florianca. Per Sella Nevea sono stanziati 750mila euro per realizzare sistemi di distacco programmato delle valanghe e sviluppare l’area del parco giochi.

Il polo di Forni di Sopra potrà contare su 1 milione di euro per riqualificare lo chalet Varmost e la baita Davost, oltre che per sviluppare i percorsi bike.

A Piancavallo vanno 1,55 milioni di euro per sviluppare l’offerta bistagionale nell’area Col Alto-Roncjade e rifare le sale comando del Tremol 1 e della Pista Sole.

Per Sappada sono previsti 1,95 milioni di euro per potenziare gli impianti di innevamento, realizzare opere di protezione dalle valanghe e installare una nuova cabina di media tensione presso la stazione di monte di Cima Sappada.

Altri 11,1 milioni per interventi comuni e strutture turistiche

Agli stanziamenti per i singoli poli si aggiungono 8,7 milioni di euro per progettazioni e interventi comuni: tra questi, l’acquisto di mezzi battipista e mezzi d’opera e le revisioni obbligatorie degli impianti di risalita.

Altri 2,4 milioni di euro sono assegnati all’area del turismo generale. Le risorse finanzieranno la manutenzione e lo sviluppo degli infopoint di Aquileia, Tolmezzo, Trieste, Cividale e Miramare; alla riqualificazione e all’adeguamento antincendio della darsena di Lignano; alla sede di PromoTurismoFVG a Martignacco; alle terme di Arta; alla spiaggia di Lignano e alla cabina di media tensione delle Terme di Grado.

Bini: il piano punta a un’offerta turistica oltre l’inverno

«Con questo Piano – ha aggiunto Bini – continuiamo a investire sulla competitività e sull’attrattività dei nostri poli montani, sostenendo un’offerta turistica capace di andare oltre la sola stagione invernale. Innevamento, sicurezza, impianti moderni, servizi riqualificati e nuove opportunità per il turismo estivo sono elementi fondamentali per rendere le nostre località sempre più accoglienti e competitive, a beneficio degli operatori economici, dei lavoratori e di tutto il territorio».

Bini ha concluso: «Il nostro obiettivo – ha concluso l’assessore – è valorizzare le peculiarità di ciascuna località, accompagnandola in un percorso di crescita che sappia generare nuove presenze turistiche e ricadute economiche durante tutto l’anno. La montagna del Friuli Venezia Giulia ha grandi potenzialità e la Regione intende continuare a sostenerle con investimenti concreti e una programmazione di lungo periodo».

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