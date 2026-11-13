Turismo in Friuli-Venezia Giulia, via libera preliminare al regolamento unico sui contributi

TRIESTE – La Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento unico sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi per il turismo in Friuli-Venezia Giulia. Il testo prevede dieci linee contributive e passerà all’esame del Consiglio delle Autonomie Locali e della Commissione consiliare competente.

Le linee riguardano strutture ricettive, impianti complementari all’attività turistica, percorsi all’aria aperta, siti Unesco, promozione, eventi e Pro loco. Al termine della seduta, l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini ha affermato che procede spedita l’attuazione del nuovo Codice regionale di settore, nel segno del riordino e della chiarezza.

Bini ha dichiarato: “Per la prima volta gli interventi a favore del turismo in Friuli Venezia Giulia saranno indicati in un unico regolamento: continuiamo così a dare attuazione alla disciplina nel nuovo Codice del Commercio e del Turismo, all’insegna del riordino e della chiarezza sul cosa e sul come”.

Contributi per alberghi, alloggi turistici e alberghi diffusi

“Dal punto di vista del sistema dell’accoglienza – ha spiegato Bini – puntiamo con forza allo sviluppo della qualità dell’offerta e all’aumento dei posti letto, per rispondere alla crescita dei flussi turistici registrata dal post Covid in poi. I canali incentivanti in quest’ambito sono tre, principalmente rivolti alle strutture alberghiere, agli alberghi diffusi e ai proprietari di unità abitative ammobiliate ad uso turistico”.

Per nuove strutture alberghiere o per la riconversione di immobili in alberghi da quattro o più stelle, il contributo può arrivare al 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. L’investimento del richiedente dovrà essere di almeno 4 milioni di euro.

Per l’ammodernamento di unità abitative ammobiliate a uso turistico sono previsti contributi alle persone fisiche proprietarie da 10.000 a 20.000 euro per unità immobiliare, fino a quattro unità per beneficiario.

Per gli alberghi diffusi, la Regione sostiene progetti integrati di riconversione territoriale presentati dal Comune capofila. Il contributo massimo è di un milione di euro per progetto e può coprire fino all’80% della spesa per opere di arredo urbano e immobili di proprietà pubblica e fino al 50% per gli immobili di proprietà privata.

Turismo all’aperto: fondi per impianti, rifugi e aree di sosta

“Con la finalità di rafforzare la vocazione del nostro territorio per il turismo outdoor e all’aria aperta – ha proseguito Bini -, prevediamo una serie di contributi dedicati ai Comuni per sviluppare l’offerta sul territorio, in termini di infrastrutture e impianti”.

Una linea è destinata agli enti pubblici locali per strutture complementari all’attività turistica, come piscine, centri benessere, piste ciclabili, sale polifunzionali, centri congressi, parchi avventura e cavità naturali di interesse turistico. I contributi possono raggiungere l’80% della spesa ammissibile, fino a 500.000 euro per progetto.

Gestori e proprietari di rifugi alpini ed escursionistici potranno accedere a contributi fino all’80% della spesa ammissibile per l’ammodernamento delle strutture e anche, in quota de minimis, per spesa corrente relativa all’approvvigionamento e al trasporto in quota di materiali e derrate.

Il regolamento prevede inoltre contributi a soggetti pubblici, associazioni sportive e operatori economici per progetti relativi a strutture e percorsi per attività sportive ed escursionistiche all’aperto, acquisto di attrezzature e arredi e lavori. Il contributo copre il 70% della spesa ammissibile, fino a 100.000 euro, con una spesa minima ammissibile di 5.000 euro.

Per le aree attrezzate destinate alla sosta di autocaravan e caravan, ai Comuni è finanziato il 50% della spesa ammissibile: fino a 50.000 euro per i Comuni singoli e 75.000 euro per quelli associati, per ogni intervento.

Pro loco e Comuni Unesco: contributi per eventi e valorizzazione turistica

“Con l’obiettivo di valorizzare il territorio, la sua storia e le sue tradizioni che contribuiscono a determinare l’autenticità della nostra offerta turistica – ha sottolienato Bini -, con due apposite linee contributive sosteniamo le Pro loco e la città Unesco, ovvero i Comuni di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova“.

Il Comitato regionale Pro loco riceve un trasferimento annuale dalla Regione e lo ripartisce alle associazioni locali per coprire le spese di organizzazione degli eventi e di gestione delle rispettive sedi.

Per la valorizzazione turistica, i Comuni Unesco di Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova possono ricevere contributi fino al 95% della spesa ammissibile per infrastrutture urbane, tra cui percorsi pedonali, piste ciclabili, sistemazione del verde e dell’illuminazione e parcheggi. Sono compresi anche arredi, segnaletica turistica, attrezzature tecnologiche come audioguide e percorsi virtuali, e pulizie.

Promozione turistica: contributi legati alla graduatoria

“Manteniamo infine – ha spiegato l’assessore – i contributi destinati a progetti, manifestazioni e iniziative locali che concorrono a promuovere l’immagine del Friuli Venezia Giulia”. L’importo è legato al punteggio ottenuto nell’apposita graduatoria: da 2.000 euro per 100 punti, soglia minima di accesso, a 200.000 euro per 200 punti, senza superare l’80% della spesa ammissibile.

“Gli incentivi qui disciplinati – ha concluso Bini – si aggiungono al cosiddetto “fondo turismo”, il cui regolamento è stato approvato in data 19 maggio al fine di consentire l’apertura del bando già nel corso del 2026, e pertanto, con questo regolamento, si può dire completata l’attuazione delle misure a sostengo del settore turistico raggruppate nell’articolo 133 del Codice”.

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