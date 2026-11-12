Jacuzzi, la Regione disponibile al dialogo sullo stabilimento di Valvasone Arzene

Ieri 11 novembre 2026, a Trieste, l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini è intervenuto in Consiglio regionale sulla situazione dello stabilimento Jacuzzi di Valvasone Arzene. Bini ha affermato: “Il futuro di uno stabilimento con una storia importante per il territorio pordenonese e per l’industria regionale deve basarsi su una visione industriale chiara e su un rapporto corretto con chi vi lavora”.

Sull’andamento del sito, Bini ha dichiarato: “La Giunta segue con attenzione l’evoluzione del sito produttivo, che negli ultimi anni ha attraversato fasi alterne – ha continuato l’esponente della Giunta regionale -. Da un lato si è fatto ricorso agli ammortizzatori sociali in relazione all’andamento degli ordini sui mercati di riferimento, dall’altro si sono registrati elementi positivi, come il rientro di alcune produzioni dall’estero e lo sviluppo di nuove linee di prodotto”.

Cassa integrazione e due licenziamenti: la posizione della Regione

In merito ai due licenziamenti individuali che le organizzazioni sindacali hanno annunciato di voler contestare nelle sedi previste dall’ordinamento, Bini ha precisato che “non compete all’Amministrazione regionale entrare nel merito della loro legittimità”, aggiungendo: “spetta alla Regione richiamare l’importanza di relazioni industriali fondate sulla trasparenza e sul confronto preventivo. Un principio che assume ancora più rilevanza in una fase in cui è in corso la cassa integrazione e i lavoratori hanno bisogno di un quadro chiaro sulle prospettive dello stabilimento”.

Bini ha riferito che la Regione ha preso atto delle preoccupazioni espresse dall’Amministrazione comunale e dalle rappresentanze dei lavoratori. Ha quindi dichiarato: “Restiamo disponibili, nell’ambito delle nostre competenze e d’intesa con l’assessore Alessia Rosolen, a favorire il dialogo tra le parti, qualora se ne manifesti l’esigenza. Continueremo a seguire la vicenda con attenzione – ha concluso Bini – nella convinzione che sia fondamentale garantire prospettive industriali definite e un confronto corretto e costruttivo con i lavoratori”.

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