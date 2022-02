In attesa del big match con Pistoia, l’OWW Udine doma anche Piacenza

UDINE – Nell’anticipo di sabato sera, l’OWW Udine supera anche l’ostacolo Bakery Piacenza sconfiggendo gli emiliani al Carnera per 73 e 60. I friulani – che avevano fuori dalle rotazioni l’ala Italiano – conservano così la prima posizione in classifica in coabitazione con Pistoia, battuta all’andata per 88 a 83, che li aspetta domenica prossima in casa propria per il big-match della 19a giornata.

Il match casalingo con la Bakery non sarà ricordato tra quelli memorabili visti questa stagione al Carnera: il gioco espresso sul parquet dalle due squadre è stato spezzettato dai falli e da un agonismo che ha impedito di vedere delle belle giocate. Piacenza veniva dal -28 casalingo con Torino e doveva fornire un segnale di reazione importante alla propria società ed ai propri tifosi e la squadra allenata da coach Campanella ha risposto con una gara di grande attenzione difensiva e precisione nel tiro dalla distanza che a lungo ha creato delle difficoltà ai bianconeri.

Gli uomini di coach Boniciolli, dopo un primo quarto di equilibrio, hanno compiuto l’allungo decisivo a metà del secondo quarto, piazzando il break di 12 a 0 frutto degli affondi sotto canestro di un concreto Pellegrino (top-scorer friulano con 17 punti ed autore di una prestazione “dominante” sotto canestro) e delle triple di un indiavolato Lacey. Nonostante qualche giocatore autore di prestazioni sottotono, come Cappelletti e Walters, il +14 raccolto nell’occasione (37-23) ha permesso ai padroni di casa di domare gli ospiti nel prosieguo dell’incontro, arrivando al massimo vantaggio di 25 punti (59 a 34) nella terza frazione di gioco dopo un canestro in contropiede di un positivo Antonutti. Nel finale, Piacenza è riuscita a rosicchiare metà dello svantaggio accumulato, complice un forse inevitabile calo di attenzione da parte dei padroni di casa che, però, han fatto esordire il giovane Mattia Bertolissi (classe 2005) nelle ultime azioni del vittorioso match.

APU OLD WILD WEST UDINE – BAKERY PIACENZA 73-60 (14-14, 46-29, 61-38)

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 3 punti, Walters 4, Mussini 2, Pieri ne, Antonutti 14, Esposito 2, Giuri 6, Nobile 5, Pellegrino 17, Bertolissi, Lacey 14, Ebeling 6. All. Matteo Boniciolli.

BAKERY PIACENZA: Morse 14 punti, Perin 4, Czumbel, Donzelli 10, Chinellato, Bonacini 7, Sacchettini 2, El Agbani ne, Raivio 14, Lucarelli 9. All. Federico Campanella.