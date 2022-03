Dopo Marracash, al Festival di Majano arrivano Caparezza e Rkomi

MAJANO – Dopo l’annuncio dei giorni scorsi del concerto della star del rap italiano Marracash, il Festival di Majano aggiunge un altro pezzo da novanta al calendario musicale della sua 62° edizione. Sabato 13 agosto 2022 a scatenare il pubblico del festival sarà Caparezza, rapper, cantautore, intellettuale, performer di livello assoluto, artista eclettico fra i più amati dal pubblico italiano. Per la prima volta sul palco di Majano, il “Capa” sarà protagonista dell’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del suo tour “Exuvia Estate 2022”. Qualche giorno prima, venerdì 5 agosto, a salire sul palco di Majano sarà Rkomi, cantautore e rapper milanese considerato fra gli astri nascenti della nuova musica italiana. A Majano Rkomi porterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Insuperabile Summer Tour 2022”.

I biglietti per i diversi concerti, organizzati da Pro Majano, in collaborazione con Azalea.it, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Michele Salvemini, in arte Caparezza, si approccia alla musica fin da piccolo studiando il pianoforte. Nel 1998 il percorso dell’artista prende la svolta giusta con la pubblicazione dei demo “Ricomincio da capa”, “Zappa” e “Con Caparezza… nella monnezza”. Nel 2000 esce l’album d’esordio, “?!”, che include 12 dei 14 brani originariamente pubblicati nei suoi tre demo. Dall’album vengono estratti i primi singoli di grande successo, come ad esempio “Tutto ciò che c’è”. Nel 2003 per Caparezza arriva il secondo lavoro in studio, intitolato “Verità supposte”, che ottiene un buon successo, soprattutto grazie ai singoli “Il secondo secondo me”, “Vengo dalla Luna” e “Fuori dal tunnel”, quest’ultimo diventato in breve tempo un vero e proprio tormentone. Del 2006 è invece l’album “Habemus Capa”, disco che si discosta dalla prima parte della carriera dell’artista, pur senza rinnegarla, in quanto poco coerente rispetto al suo attuale pensiero di musicista lontano dal mainstream e dalle logiche di mercato. Dopo “Le dimensioni del mio caos” del 2008, nel 2011 arriva “Il sogno eretico”, album anticipato dal singolo “Goodbye Malinconia”, realizzato insieme a Tony Hadley degli Spandau Ballet. Alla pubblicazione dell’album segue un lungo tour esaurito in tutta Italia. Caparezza è a questo punto un artista maturo e completo, punto di riferimento della scena hip hop nazionale, quando nel 2014 pubblica il suo sesto album in studio “Museica”, anticipato dal singolo “Non me lo posso permettere”. L’album debutta al numero uno dei dischi più venduti dove staziona per due settimane, il tempo necessario per essere certificato Disco d’Oro per le 25 mila copie vendute. Del settembre 2017 è invece “Prisoner”, anticipato dal singolo “Ti fa stare bene”.

L’inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l’estate 2022. Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – “Insuperabile” è certificata oro, “La coda del diavolo (feat. Elodie)” è certificata platino; l’album “Taxi Driver”, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club. In partenza dal 24 giugno, “Insuperabile Tour” è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più importanti arene della penisola, tra cui il 5 agosto al 62° Festival di Majano.