Inaugurato a Udine il primo “panificio di comunità”

UDINE – La filiera “Pan e farine dal Friûl di Mieç”, all’interno della quale si inserisce il progetto del panificio di comunità “Pan dal Des” inaugurato sabato in via Ermes di Colloredo, ha origine nel 2014 grazie al lavoro di quattro amministrazioni di comuni contermini nella provincia di Udine (Mereto di Tomba, Flaibano, Sedegliano e Basiliano), riunite per dare avvio ad iniziative per lo sviluppo locale attraverso un coinvolgimento attivo dei cittadini. Da questa collaborazione, inserita in un territorio caratterizzato da una forte ruralità, si è infatti sviluppato il progetto di una filiera corta per la produzione di farina e di pane in cui oltre agli aspetti produttivi sono stati curati anche quelli comunitari e sociali, grazie all’attivazione di relazioni tra i produttori, i trasformatori e i cittadini/consumatori. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito delle attività del Forum regionale dei Beni Comuni e dell’Economia Solidale, una rete di cittadini, associazioni e istituzioni, interessata a portare avanti processi di innovazione sociale indirizzati alla sostenibilità sociale, economica e ambientale. Nel dicembre 2016 è stata costituita la Società Cooperativa Agricola “D.E.S. ‘Friûl di Mieç” che ha sede nel comune di Mereto di Tomba, che si definisce “cooperativa di comunità”, finalizzata a garantire non solo la gestione della filiera nel suo complesso – i rapporti tra produttori e trasformatori, la vendita del prodotto trasformato, le relazioni con gli attori chiave della filiera come i mulini, i panificatori, gli esercizi commerciali del territorio e i cittadini/comunità locali –, ma anche gli sviluppi di nuovi progetti territoriali. Nel 2018 il progetto della filiera si è arricchito di un nuovo tassello relativo alla molitura del grano con la inaugurazione nel comune di Lestizza del mulino a pietra dell’azienda agricola Friul Bios.

Il completamento della filiera si è completato con il progetto del Panificio di comunità “Pan dal Des”. È quest’ultimo tassello che dà forza non solo economica, ma anche sociale a questo processo consentendo di chiudere il ciclo della produzione con il pane e i derivati della farina. L’idea di completare la filiera con la gestione diretta di un panificio nasce alla fine del 2020 quando la bottega Dubini, un forno presente dal 1963 nel quartiere centro di Udine in via Ermes di Colloredo, chiude per pensionamento dei titolari. Il panificio, gestito in maniera tradizionale dai proprietari Enrico e Carlo, aveva aderito nel 2017 al progetto di filiera attraverso la produzione del “Pane di Quartiere”, con la farina della cooperativa D.E.S. “Friûl di Mieç”, farina prodotta nei vicini terreni del medio Friuli. Questo panificio oltre a produrre un ottimo pane costituiva una delle ultime realtà di trasformazione e vendita del quartiere centro di Udine e un luogo di aggregazione per i cittadini. Il nuovo panificio oltre alla continuazione dell’attività del precedente forno con la vendita del prodotto e la fornitura di alcune rivendite della zona, diventerà punto di riferimento per coloro che vogliono acquistare un pane di qualità prodotto all’interno di una filiera corta e solidale.

Accanto al pane, la rigenerazione di una comunità di quartiere diventa dunque uno degli obiettivi di questo progetto che lega tra loro le comunità del Friuli di Mezzo, attraverso la cooperativa di comunità, alla comunità del quartiere di Udine che attraverso il pane vuole intraprendere un percorso indirizzato a ripensare a nuovi spazi di partecipazione responsabile e democratica. Il progetto diventa allora una sfida nuova per tutti coloro che di fronte alla crisi della nostra società vogliono fare qualcosa assieme di concreto per realizzare una società più “buona, pulita e giusta”.