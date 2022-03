Dal Comune quasi due milioni di euro per aiutare chi non riesce a pagare l’affitto

UDINE – L’importo esatto è ancora da definire, ma ragionevolmente sarà in linea con quello del 2021, quando l’assegno staccato per aiutare chi non riesce a pagare l’affitto ha sfondato la barriera del milione e 800mila euro. Sono risorse in prevalenza di provenienza nazionale e regionale, che il Comune di Udine indirizza verso famiglie o persone che abitano in affitto e non sono più nelle condizioni di fronteggiare i costi del canone di locazione.

Giovanni Barillari, assessore alle politiche sociali, spiega: “Negli ultimi tre anni, abbiamo liquidato 1.191, 1.369 e 1.314 domande, aumentando progressivamente le risorse: il numero di destinatari non ha subito modifiche considerevoli, ma il nostro obiettivo è stato aumentare le risorse per garantire una risposta realmente soddisfacente”.

Ancora l’assessore: “In un contesto già sferzato dalla pandemia si innesta un momento economicamente molto delicato, le cui criticità vengono ulteriormente acuite dai rincari pesantissimi per le spese correnti di queste settimane. Per ricevere il contributo serve un Isee inferiore ai 24mila euro. La cifra messa dal Comune copre due mensilità. Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune e ulteriori informazioni si potranno ricevere chiamando il numero unico comunale dal 28 marzo”.