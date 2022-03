Pmp Group accende un mega impianto fotovoltaico da 1 milione di kWh

COSEANO – Mentre il caro energia costringe diverse fabbriche energivore a spegnere i propri impianti, Pmp Group accende un nuovo impianto fotovoltaico da 1.000.000 kWh/anno, destinati per l’80% ad autoconsumo, che consentirà un risparmio di circa 460 tonnellate di anidride carbonica. L’importante investimento green dell’industria di Coseano rientra nel suo piano di sviluppo pluriennale da 30 milioni di euro ed è entrato in funzione proprio in questi giorni nei quali lo shock dei prezzi energetici sta colpendo numerose aziende. Pmp Group, leader mondiale nella produzione di sistemi integrati di trasmissione per mezzi industriali e agricoli, pur non avendo cicli produttivi energivori, ha voluto comunque puntare sull’energia da fonte rinnovabile nella formula meno impattante per il territorio: ovvero, installando il mega impianto sui propri capannoni.

L’intervento, realizzato da Eon, ha riguardato due grandi edifici con tetti in parte piani e in parte a shed. Complessivamente, sono stati installati due impianti fotovoltaici costituiti rispettivamente da 1.236 e 1.006 moduli, per un totale quindi di 2.242, con una potenza nominale pari a 840,75 kWp che saranno implementati fino a 1.000 kWp. All’energia così autogenerata da questi due impianti si aggiungono altri 150.000 KWh/anno da quello già esistente in un edificio industriale di recente acquisizione.

Complessivamente la produzione di energia stimata per il primo anno dalle nuove installazioni è di circa un milione kWh/anno, con un autoconsumo di circa l’80 per cento. Il tempo di rientro previsto per l’intero investimento, grazie al risparmio generato e sfruttando gli incentivi fiscali previsti per entrambe gli interventi, è inferiore ai 5 anni. Complessivamente l’installazione degli impianti fotovoltaici consente, inoltre, un risparmio al primo anno di circa 460 tonnellate di CO2.

Il piano di sviluppo del gruppo, inoltre, prevede l’installazione di ulteriori 500.000 kWh/anno di energia rinnovabile su un capannone di prossima costruzione sempre nella zona industriale di Coseano. Al termine degli interventi programmati, così, Pmp Group potrà vantare nella propria sede friulana una capacità di produzione di energia fotovoltaica di 1.650.000 kWh/anno.

“Stiamo realizzando una crescita importante della nostra attività, ma vogliamo che sia prima di tutto sostenibile sotto l’aspetto ambientale e sociale – commenta il presidente e fondatore del gruppo Luigino Pozzo – per questo abbiamo avviato un consistente investimento per la produzione di energia ‘verde’, sfruttando l’ampia superficie di copertura dello stabilimento e così evitando anche il consumo del suolo”.