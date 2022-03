Ripopolare il centro storico: al via il cantiere per ristrutturare palazzo Cavour

UDINE – Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte expertise nel Real Estate, ha inaugurato, alla presenza del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, il cantiere per il progetto residenziale Casa Cavour, nel cuore del centro storico di Udine.

Palazzo Cavour, di proprietà di Immobiliare Stampa e dalla superficie complessiva di circa 5.400mq, è un edificio storico la cui prima attestazione documentale risale al 1394 e che nel corso dei secoli ha ospitato diverse attività commerciali, per divenire il cuore della Banca Popolare Udinese e, successivamente, ha ospitato la sede regionale della Banca Popolare di Vicenza.

Il progetto prevedrà la realizzazione di 16 unità abitative, dal trilocale al pentalocale, oltre a riqualificare il piano terra per permettere la creazione di nuovi spazi per attività commerciali e direzionali. Il progetto prevede diverse opere di ristrutturazione, attraverso consolidamenti strutturali e nuove ripartizioni degli spazi interni. Le varie opere di consolidamento delle superfici, pittura, sostituzione degli infissi e l’isolamento delle murature consentiranno la riqualificazione energetica dell’edificio. Tutti i lavori mirano ad assicurare il miglior comfort possibile, in un sapiente connubio tra conservazione degli elementi storici del palazzo e la modernità.

Pietro Fontanini, Sindaco di Udine ha dichiarato: “La riqualificazione da parte di Aquileia Capital Services della storica e centralissima Casa Cavour, edificio simbolo, assieme a Casa Cavazzini, dell’omonima via, testimonia non solo il fatto che Udine è sempre più una città nella quale investire ma anche che la dimensione residenziale, per anni spinta oltre il perimetro del ring cittadino, sta finalmente tornando nel centro storico. Desidero ringraziare la società per la collaborazione e la professionalità dimostrate in questi mesi di contatti e augurare a tutti buon lavoro”.

Danilo Augugliaro, amministratore delegato e direttore generale di Aquileia Capital Services, ha commentato: “La giornata di oggi è la dimostrazione del lavoro condotto in sinergia con l’amministrazione comunale della città, con la quale condividiamo l’esigenza di portare a compimento opere di cui beneficerà la cittadinanza. Casa Cavour, grazie alla collaborazione con Immobiliare Stampa che ne detiene la proprietà, sarà il risultato della riqualificazione di un palazzo storico che per lungo tempo è rimasto in disuso e che porterà nuova linfa vitale alla zona, attraverso la creazione di nuovi spazi commerciali. Il valore aggiunto di questo progetto è l’attenzione alle persone, alla storia e al territorio. Per questo motivo abbiamo scelto come partner lo studio di architettura e ingegneria Archest, realtà che nasce a Palmanova e che possiede un’innegabile conoscenza del territorio”.

Annamaria Coccolo, senior architect studio Archest ha concluso “Il filo conduttore di Casa Cavour è l’inserimento di nuove residenze e attività commerciali all’interno di un edificio da conservare nel cuore di Udine. È stata l’occasione di ripensare il concetto di ‘abitare in centro’, progettando spazi per vivere che assicurino il massimo comfort. Abbiamo studiato la migliore soluzione degli alloggi, anche in relazione alla luce naturale, riqualificando al tempo stesso gli spazi esterni esistenti, per dare nuove migliori visuali agli appartamenti. Casa Cavour rappresenterà il connubio tra la qualità del vivere ‘in centro’, la modernità e la conservazione di un edificio storico”.