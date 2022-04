Nel 2022 previste 1.079 nuove assunzioni di personale sanitario in Fvg

FVG – “Il fabbisogno stimato di personale per il 2022 vedrà un incremento di 1.079 unità nel sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia rispetto all’anno precedente”. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi illustrando in aula una specifica interrogazione a risposta immediata.

In particolare l’esponente dell’Esecutivo ha elencato quali erano le forze in campo a fine dicembre, ossia 20.300 unità di personale dipendente, 140 unità di personale universitario, 286 unità di personale somministrato e 74 unità di personale della ricerca.

“Il fabbisogno stimato per il 2022 – ha aggiunto Riccardi – prevede 21.336 unità di personale dipendente, 141 unità di personale universitario, 280 unità di personale somministrato e 122 unità di personale della ricerca, con un incremento complessivo di 1.079 unità. Questo personale verrà stabilizzato o prorogato dalle Aziende, in attuazione delle proprie politiche assunzionali e nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti a livello regionale, negli attuali rapporti di lavoro in essere”.