Ex Dormisch, via libera alla variante per riqualificare l’area

UDINE – Via libera dalla giunta comunale all’iter di variante al Piano regolatore generale prodromica ai lavori di riqualificazione dell’area dell’ex birreria Dormisch, in via Bassi. La delibera, sottoscritta dall’assessore Giulia Manzan, costituisce un ulteriore passo nel percorso di riconversione dell’area ex industriale in una logica di transizione dalla fabbrica del produrre alla “fabbrica del sapere”, che prevede la realizzazione di una scuola tecnico-professionale di carattere innovativo con laboratori di ricerca di ultima generazione.

Spiega Manzan: “L’obiettivo è il recupero e la valorizzazione di un’area posta nel quadrante nord ovest del centro città, che risulta strategico anche in relazione ai vicini istituti scolastici ubicati nel quartiere. Per accogliere una nuova sede per l’Istituto Tecnico Superiore è necessario ripensare alle previsioni della scheda norma, rivedendo le previsioni del complesso in relazione al sopraggiunto vincolo indiretto posto dalla soprintendenza, garantendo un rapporto armonioso con l’ex villa Dormisch, la ciminiera e l’ingresso monumentale. Sicuramente andranno valorizzati i locali interrati, collocando i parcheggi in piani interrati anziché in superficie”.

Manzan ricorda che il progetto “è frutto di un’idea condivisa tra Comune e la nuova proprietà, che si è impegnata a dare risposta a una domanda di spazi da dedicare alla formazione superiore e nel contempo recuperare un’area da trent’anni oggetto di abbandono”.