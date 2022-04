Sarà Francesco Gabbani la stella della “Notte bianca” a Udine

UDINE – Dopo il grande successo di Max Gazzè dello scorso anno, torna il grande concerto della Notte Bianca di Udine, con protagonista un grande nome della musica e del cantautorato italiano. Sabato 2 luglio, sul palco del Castello di Udine, con inizio alle 21.30, sarà il vincitore di due Sanremo consecutivi (prima nelle “nuove proposte” e poi fra i “big”, primo fra tutti a farlo), la star di “Occidentali’s Karma”, “Viceversa”, “Tra le granate e le granite” e “Amen”, Francesco Gabbani a emozionare il pubblico con quello che è anche l’unico concerto estivo in Friuli Venezia Giulia della sua nuova tournée live. A Udine Gabbani presenterà dal vivo il suo nuovo progetto discografico “Volevamo Solo Essere Felici”, in uscita domani, venerdì 22 aprile, oltre a tutti i suoi successi.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento culmine della Notte Bianca di Udine e inserito nel calendario di UdinEstate, saranno in vendita dalle 14 di venerdì 22 aprile sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Francesco Gabbani ha raggiunto il successo vincendo due volte consecutive il Festival di Sanremo, primo cantante nella storia a riuscirci. Con la sua “Amen” vince nel 2016 nelle nuove proposte mentre con la super hit “Occidentali’s Karma” trionfa nella sezione Big nel 2017. A gennaio 2020 ha pubblicato “Viceversa”, dal quale è estratto il singolo omonimo con cui Gabbani si è classificato al secondo posto della 68° edizione del Festival di Sanremo. Nonostante la sua giovane età ha collezionato una lunga serie di premi e riconoscimenti e tenuto decine di concerti sold out in tutta Italia.

Fra i grandi concerti già annunciati nel calendario estivo del Castello di Udine troviamo quelli di Steve Vai (1 luglio), Ernia (6 luglio), Steve Hackett (29 luglio), Giovanni Allevi(11 agosto), Bresh (23 ago), MadMan (27 agosto) James Morrison (2 settembre). Il 5 luglio sarà invece la volta dello spettacolo comico di Max Angioni. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .