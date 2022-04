Affidati i lavori della cinta muraria dell’Uccellis dopo il crollo del dicembre 2020

UDINE – Sono stati affidati i lavori per il ripristino, consolidamento e messa in sicurezza della cinta muraria dell’Educandato Uccellis di Udine. Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, che ha compiuto un sopralluogo assieme ai

rappresentanti del Comune di Udine, dell’Ente di decentramento regionale (Edr) e dell’Ufficio scolastico regionale.

Come ha ricordato l’esponente della Giunta regionale, i lavori si sono resi necessari a seguito di un crollo avvenuto a fine 2020. Nel dettaglio, una porzione della cinta muraria lungo viale delle Vittoria, della lunghezza di circa 25 metri, con torretta belvedere, era ceduta a seguito di abbondanti precipitazioni. Nell’immediato, per esigenze di sicurezza, era stata delimitata tutta la parte di cinta muraria che avrebbe potuto essere interessata da successivi crolli.

Relativamente al materiale crollato, l’assessore ha spiegato che è stato raccolto e depositato per essere riutilizzato in fase di ricostruzione.

Il finanziamento regionale per il rifacimento della cinta muraria ammonta a 720mila euro, come ha affermato l’assessore, il quale ha definito l’opera necessaria per la sicurezza di coloro i quali frequentano l’Istituto e di chi attraversa l’area. Ed in virtù della collaborazione con l’Edr l’auspicio è che l’opera sia terminata il prima possibile.

Infine, come ha precisato l’assessore, non ci saranno conseguenze per l’attività scolastica perché la realizzazione dei lavori nelle aree interessate sarà eseguita nel periodo estivo.