Anziana trovata morta nel suo appartamento a Udine

UDINE – Lauretta Toffoli, 74 anni, residente a Udine, è stata ritrovata priva di vita dal figlio all’interno del suo appartamento al secondo piano di un condominio Ater, al civico 4 di via della Valle, nel quartiere di San Rocco. La donna era seminuda e presentava diverse ferite da arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia, con la Scientifica. Secondo quanto afferma il figlio, dall’abitazione sono spariti televisori e altri averi dell’anziana. Da quanto si apprende, dopo la perizia del medico legale, il delitto potrebbe risalire alla notte scorsa.

Il figlio dell’anziana, così come il suo ex compagno, sono stati condotti in Questura per ricostruire l’accaduto. Al momento nessuno è stato fermato.