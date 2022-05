Incidente mortale sull’A4 tra Udine sud e il nodo di Palmanova

UDINE – Un incidente dall’esito mortale è avvenuto poco dopo le 13.30 di oggi venerdì 27 maggio nel tratto dell’autostrada A23 Udine Sud – Nodo di Palmanova in direzione Nodo di Palmanova all’altezza del comune di Bicinicco. Un’auto è fuoriuscita in maniera autonoma e ha finito la propria corsa contro il guardrail. Nello schianto è deceduto il conducente mentre risulta ferito il passeggero. Attualmente risultano rallentamenti per chi proviene dal casello di Udine Sud.

Nel tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste si segnala un altro incidente non grave tra tre mezzi pesanti. Sul posto il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico per rimuovere gli autoarticolati e ripulire la sede stradale per lo sversamento di gasolio da uno dei mezzi coinvolti nel sinistro